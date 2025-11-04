Le prix Goncourt 2025 attribué à Laurent Mauvignier pour "La maison vide"

L'écrivain Laurent Mauvignier pose à Paris le 13 octobre 2025 ( AFP / JOEL SAGET )

Laurent Mauvignier a obtenu mardi le prix Goncourt, la plus prestigieuse récompense littéraire en France, pour "La maison vide" (Minuit), une vaste fresque familiale de 750 pages.

L'auteur de 58 ans a été récompensé au premier tour, devançant la Belge Caroline Lamarche pour "Le bel obscur" (Seuil) ainsi que les deux autres romanciers en lice dans la sélection finale, Emmanuel Carrère avec "Kolkhoze" (P.O.L) et Nathacha Appanah avec "La nuit au coeur" (Gallimard).

Laurent Mauvignier, qui a obtenu six voix contre quatre pour Caroline Lamarche, est arrivé pour déjeuner avec les 10 jurés de l'Académie Goncourt à Drouant, célèbre restaurant proche de l'Opéra à Paris, où a été proclamé le prix.

Les dix jurés portaient un badge de soutien à l'écrivain algérien Boualem Sansal, actuellement emprisonné dans son pays.

Décerné en même temps que le Goncourt, le prix Renaudot a été attribué à Adélaïde de Clermont-Tonnerre ("Je voulais vivre").

Le prix Renaudot essai a récompensé Alfred de Montesquiou pour "Le crépuscule des hommes" (Robert Laffont).