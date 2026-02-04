Ouverture hésitante attendue en Europe avant la BCE, incertitudes liées à la révolution IA

(AOF) - En attendant demain la décision de politique monétaire de la BCE, les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente ce mercredi à l'ouverture. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact disruptif de l'IA sur plusieurs secteurs d'activité clés. Côté statistiques, en zone euro, les marchés prendront connaissance à 10h de l'indice PMI composite en janvier ainsi que des chiffres de l'inflation pour le même mois à 11h. Côté valeurs, Crédit Agricole a généré en 2025 un résultat net stable (-0,2%) à 7,07 milliards d'euros. Ses revenus ont progressé sur un an de 3,3% à 28,07 MdsEUR.

Les valeurs à suivre

Crédit Agricole

Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe (RNPG) stable (-0,2%) à 7,07 milliards d'euros pour l'année 2025, avec un coût du risque accru de 6,6% à 1,97 MdEUR, mais un résultat brut d'exploitation en progression de 1,3% à 12,45 MdsEUR. Le groupe bancaire a vu son coefficient d'exploitation se dégrader de 0,9 point à 55,7%, ses charges d'exploitation (+4,9% à 15,63 MdsEUR) ayant davantage augmenté que son produit net bancaire (+3,3% à 28,08 MdsEUR).

Herige

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de Herige Industries s'établit à 379,4 millions d'euros, en baisse de 5,9% par rapport à l'exercice 2024 (-5,7% retraité de l'effet calendaire). "Cette évolution traduit une bonne résilience globale dans un marché encore marqué par la fragilité des signaux de reprise", explique le groupe spécialisé dans le négoce de matériaux de gros.

Michelin

Michelin annonce que l'acquisition de Flexitallic vise à développer son leadership dans le segment de l'étanchéité, en ligne avec la stratégie "Michelin in Motion 2030". Cette opération doit accélérer la croissance de l'activité Polymer Composite Solutions, qui deviendra prochainement un segment de reporting spécifique dans la communication financière du groupe.

Soitec

Soitec a publié un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros au troisième trimestre de son exercice 2026 clos le 31 décembre dernier, faisant ressortir une croissance de 18% en rythme séquentiel, à périmètre et change constants. En revanche, par rapport à la même période un an plus tôt, il est en baisse de 22%.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'indice PMI Composite S&P Global en janvier et le PMI des Services en janvier seront publiées à 9h50.

En Allemagne, l'indice PMI Composite S&P Global en janvier et le PMI des Services en janvier seront publiés à 9h55.

En zone euro, l'indice PMI Composite S&P Global en janvier et le PMI des Services seront publiés à 10h.

En zone euro, les chiffres de l'inflation en janvier et les données sur les prix à la production en décembre seront publiés à 11h.

Le rapport ADP sur l'emploi en janvier aux Etats-Unis sera publié à 14h15.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite S&P Global en janvier sera publié à 15h45 suivi à 16h de l'indice PMI non manufacturier de l'ISM en janvier.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,10% à 1,1829 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris a mis fin à une série de trois hausses consécutives, qui lui avait permis de reprendre 1,42%. Le CAC 40 n'a toutefois perdu que 0,02%, à 8 179,50 points. Ailleurs en Europe, les indices ont également terminé la journée prudemment, à l'exception de l'AEX d'Amsterdam qui a perdu 1,54%. Le DAX 40 à Francfort n'a cédé que 0,09%, à 24 775,35 points. Pour la place parisienne, l'actualité du jour a été dominée par les nombreuses publications d'entreprises et des recommandations d'analystes. Publicis a terminé à la dernière place du CAC 40 avec une chute de 9,24%, à 78,40 euros, pour revenir sur des niveaux inédits depuis la mi-août 2025.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé la séance de mardi dans le rouge, entre résultats d'entreprises et apaisement des turbulences sur le marché des métaux précieux. Le "shutdown" partiel du gouvernement fédéral américain a entraîné le report du rapport JOLTS sur les offres d'emploi de décembre, initialement programmé ce mardi. Côté valeurs, PepsiCo a engrangé 4,93%, à 162,85 dollars grâce à sa performance trimestrielle supérieure aux attentes. Le Dow Jones a perdu de 0,34% à 49 240,99 points. Le Nasdaq a reculé de 1,43% à 23 255,19 points.