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Outlook Therapeutics recule après le lancement de son placement en actions
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 22:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Le titre d'Outlook Therapeutics OTLK.O a chuté d'environ 13 % après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds propres ** La société biopharmaceutique basée dans le New Jersey lance une offre d’actions et de bons de souscription associés ; le montant de l’opération n’a pas été divulgué

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour soutenir la commercialisation aux États-Unis de son médicament contre les maladies oculaires, Lytenava, ainsi que pour son fonds de roulement et d’autres fins

** Piper Sandler et BTIG sont les co-chefs de file de l’opération ** Le 24 juillet, la FDA américaine a approuvé ce médicament destiné au traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge de type humide (AMD)

** Mercredi, le titre OTLK a clôturé en baisse de 2,7 % à 1,10 $, soit une baisse de 30 % depuis le début de l’année

** La société compte environ 187 millions d’actions en circulation

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