Oura, fabricant de bagues connectées, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Oura, le fabricant de la bague connectée Oura Ring, a déposé jeudi les documents nécessaires à son introduction en bourse aux États-Unis.