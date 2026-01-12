Ouganda-Le président Museveni brigue un septième mandat

Le président ougandais Yoweri Museveni devrait, selon toute attente, prolonger son règne de quatre décennies à la tête du pays lors de l'élection présidentielle organisée jeudi dans un contexte de violences contre l'opposition.

Ancien chef rebelle qui a renversé son prédécesseur en 1986, Yoweri Museveni, âgé de 81 ans, brigue un septième mandat dans un scrutin à deux tours l'opposant à sept candidats.

Il affirme que quatre années supplémentaires au pouvoir lui permettraient de "protéger les acquis" de la paix et de la stabilité de l'Ouganda.

Ayant modifié la constitution à deux reprises pour supprimer les limites d'âge et de mandat, Yoweri Museveni est pressenti pour remporter le scrutin, selon les analystes politiques.

Il sera opposé entre autres à Bobi Wine, son principal adversaire, un ancien chanteur de 43 ans qui a remporté 35% des voix lors de la dernière élection présidentielle en 2021 en ralliant le vote des jeunes électeurs en colère contre le chômage et la corruption généralisés.

Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, tente d'exploiter le mécontentement des jeunes dans un pays où plus de 70% de la population a moins de 30 ans.

Décrivant l'élection comme un "vote de protestation" contre ce qu'il a qualifié de "dictature", il a promis de lutter contre la corruption en cas de victoire.

La campagne de Bobi Wine, comme lors du scrutin de 2021, a toutefois été marquée par des violences, les forces de sécurité ayant à plusieurs reprises fait usage de gaz lacrymogènes et de balles réelles lors d'événements.

Au moins une personne a été tuée et des centaines ont été arrêtées.

L'élection constituera un test important pour Yoweri Museveni alors que les Etats-Unis ont dénoncé le scrutin précédent comme n'étant ni libre ni équitable.

L'Ouganda, peuplé de 46 millions d'habitants, est un acteur géopolitique important en Afrique de l'Est. Le pays a déployé des troupes en Somalie, au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo et en Guinée équatoriale dans le cadre de missions de maintien de la paix, de lutte contre l'insurrection ou de coopération militaire.

Malgré les inquiétudes suscitées par son bilan en matière de droits de l'homme, Yoweri Museveni s'est ainsi attiré les faveurs des pays occidentaux.

Plus récemment, il s'est fait remarquer par le président américain Donald Trump en acceptant d'accueillir des ressortissants de pays tiers expulsés des Etats-Unis.

Outre l'élection présidentielle, les Ougandais sont appelés aux urnes pour élire 353 membres du Parlement.

(Reuters, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)