Oubliez les contes de fées : Le nouveau film d'animation "In Your Dreams" aborde de manière concrète les conflits familiaux

Lorsque le réalisateur Alex Woo a présenté le film d'animation Netflix "In Your Dreams" à l'acteur Simu Liu, ce dernier a été fasciné par l'opportunité de montrer une vraie famille qui se dispute. "La façon dont les familles sont représentées, en particulier pour beaucoup d'enfants, est cette idée que les familles sont toujours heureuses, toujours souriantes. Elles ne se disputent jamais. Et ce n'est tout simplement pas vrai", a déclaré Liu, la star canadienne d'origine chinoise du film Marvel "Shang-Chi" en 2021.

"Je pense qu'il est important que les enfants aient des images de familles qui ne sont pas parfaites."

Le film "In Your Dreams" sort en salles vendredi. Cette comédie d'aventure a été animée par Sony Pictures Imageworks. Le réalisateur Woo a commencé comme artiste de storyboard au légendaire studio d'animation Pixar et a travaillé sur des films comme "Ratatouille", "WALL-E" et "Cars 2".

L'intrigue est centrée sur le voyage de la sœur Stevie, interprétée par Jolie Hoang-Rappaport, et du frère Elliot, interprété par Elias Janssen, à la recherche du marchand de sable, qui peut magiquement sauver le mariage de leurs parents.

Cristin Milioti, lauréate d'un Emmy, dans le rôle de maman, et Craig Robinson, acteur de "The Office", dans le rôle de l'animal en peluche Baloney Tony, complètent la distribution vocale.

Cristin Milioti, qui a remporté un Grammy pour l'album "Once", a déclaré que son duo avec Liu, sur une chanson qui montre le couple tendu en harmonie, était un moment fort.

"Je pense que cette chanson est vraiment géniale et que c'est aussi un très beau moment du film", a-t-elle déclaré.

Le personnage de Hoang-Rappaport est confronté à la découverte qu'il n'y a pas de solution magique aux problèmes de la vie réelle.

Stevie pense que "je peux régler ça toute seule et que tout peut s'arranger... je peux garder ma famille unie", a déclaré l'actrice adolescente.

Mais le voyage de Stevie s'achève sur la même vérité que Liu voulait montrer: les vraies familles se battent, et pour réparer les choses, il faut plus qu'un rêve. La vie ne se déroule pas toujours comme on le souhaite.