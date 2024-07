Où va le CAC 40 pour la seconde partie de 2024 ?

cac40 (Crédits: Adobe Stock - Fokussiert)

Dans un climat d'incertitude croissante de la politique européenne, les marchés financiers restent le baromètre sensible des fluctuations économiques et sociales d'un pays. Le CAC 40, indice phare de la bourse de Paris, n'échappe pas à cette réalité. Récemment, la France a été le théâtre de bouleversements politiques significatifs, dont les répercussions se font sentir sur les cours de la Bourse.

Cet article propose d'examiner comment les turbulences politiques actuelles influencent la performance du CAC 40 et de faire le point avec une analyse technique détaillée pour tenter d'anticiper la tendance que pourrait prendre le CAC 40 à la rentrée de septembre 2024 et pour la fin d'année 2024. Comment investir dans le CAC 40 actuellement ? Notre avis détaillé.

Comment le contexte politique influence le cours du CAC 40 ?

Alors que l'indice parisien CAC 40 avait entamé l'année 2024 en tendance haussière en atteignant son niveau plus haut historique à 8 250 points en mai 2024, nous avons pu constater depuis juin 2024 que son évolution ne dépend pas uniquement des performances économiques des entreprises qui le composent, mais qu'il est également influencé par le contexte politique. En effet, les politiques gouvernementales en matière de fiscalité, de régulation et de dépenses publiques peuvent avoir un impact direct sur les cours du CAC 40.

Par exemple, une période d'incertitude politique comme celle observée lors des élections législatives en France, peut entraîner de l'inquiétude sur les marchés financiers. Les investisseurs, face à l'indécision quant à la composition du gouvernement et aux politiques qui seront mises en œuvre, peuvent adopter une attitude prudente, ce qui se traduit souvent par des retraits de capitaux et des ventes d'actions en Bourse, conduisant à une baisse de l'indice boursier. À l'inverse, une situation politique claire et l'élection d'un gouvernement perçue comme favorable au marché peut rassurer les investisseurs et stimuler les investissements dans les actions en Bourse, poussant ainsi l'indice à la hausse. Ce que les marchés n'aiment pas, ce sont les mouvements politiques extrêmes, autant que les politiques dépensières ou l'absence de consensus.

Lors des récentes élections législatives en France, le fait qu'aucun parti extrême n'ait obtenu la majorité absolue a été interprété comme un signe de continuité politique, ce qui est généralement perçu comme positif par les marchés financiers. En effet, les extrêmes politiques sont souvent associés à des politiques économiques radicales ou imprévisibles, susceptibles d'introduire des risques et des incertitudes supplémentaires.

Cependant, l'absence d'une majorité claire peut également entraîner une incertitude. Sans un accord solide au sein du gouvernement, la mise en œuvre de réformes économiques nécessaires pourrait être retardée ou bloquée, ce qui pourrait freiner la croissance économique et, par conséquent, affecter négativement le CAC 40. Les investisseurs préfèrent un environnement où les politiques économiques peuvent être anticipées et où les réformes peuvent être mises en place de manière efficace.

Comme autre exemple, nous pouvons citer les nombreuses fois où le gouvernement US n'est pas parvenu à trouver un accord sur le budget, précipitant les marchés à la baisse, jusqu'à ce qu'au dernier moment un accord soit trouvé. En fait, nous pouvons même observer qu'au-delà du montant des dépenses prévus dans le budget d'un État, ce sont surtout les désaccords politiques qui cristallisent le plus d'inquiétudes en Bourse. Une augmentation des dépenses dans le budget de l'État, s'il est approuvé par la majorité, fera souvent moins de dégâts qu'une baisse des dépenses divisant les forces politiques gouvernantes.

Un autre point important, c'est que les agences de notation surveillent de près la situation politique des pays, ce qui peut conduire à une baisse de la notation (credit score) d'un pays. Les notes des agences de notations peuvent avoir d'importantes répercussions sur la confiance des investisseurs et les coûts d'emprunt pour les entreprises. Par conséquent, un contexte politique stable et prévisible est généralement bénéfique pour le CAC 40, tandis qu'une instabilité ou une incertitude politique peut exercer une pression à la baisse sur l'indice.

En conclusion, il faut se rappeler que le contexte politique influence les cours du CAC 40 en modifiant la confiance des investisseurs, ce qui se reflète dans leurs décisions d'achat ou de vente d'actions.

CAC 40 : quelles perspectives pour la rentrée de septembre 2024 ?

Habituellement, la période estivale est marquée par une volatilité réduite sur les marchés boursiers, et c'est aussi généralement le cas sur le CAC 40. Toutefois, l'été 2024 pourrait déroger à cette règle en raison de la situation politique en France. Il est encore difficile de dire quand la France sortira de ce contexte d'incertitude politique, car nous avons d'un côté un président qui maintient son gouvernement en place, et de l'autre des groupes parlementaires qui ne trouvent pas d'ententes au sujet du candidat à présenter pour le poste de premier ministre.

Il est probable que le CAC 40 subisse de forts mouvements haussiers et baissiers pendant le mois de juillet et le mois d'août 2024, au fil des effets d'annonces politiques.

Au moment de la rentrée scolaire au mois de septembre 2024, on observe généralement un regain des mouvements sociaux en France, avec des grèves importantes qui peuvent impacter l'économie nationale. Par le passé, ces mouvements sociaux ont eu un impact immédiat modéré sur le PIB, mais avec des effets de rattrapage au trimestre suivant. Pour septembre 2024, il est anticipé que les mouvements sociaux pourraient être plus importants que d'habitude, en raison des tensions politiques et sociales actuelles. Cela pourrait entraîner une volatilité accrue et potentiellement affecter la performance du CAC 40.

Analyse technique du CAC 40 à court terme

Depuis le 14 juin 2024, les cours du CAC 40 évoluent dans un trading range compris entre 7 480 points et 7 730 points, représenté ci-dessous dans un rectangle bleu ciel. Nous pourrions anticiper que les cours du CAC 40 continuent à naviguer dans ce canal de tendance horizontal au cours de la deuxième partie du mois de juillet et durant le mois d'août 2024.

Toutefois, si les cours du CAC 40 venaient à casser la résistance à 7 730 points, nous pourrions observer un retour de l'indice CAC 40 sur la zone de prix autour de 7 900 points, voire 8 000 points. Il ne serait pas impossible dans ce scénario, à condition que la deuxième résistance à 7 900 points cède, de voir les prix revenir sur le plus haut historique à 8 250 points. Bien que cette hypothèse soit plausible d'un point de vue technique, il faudra idéalement qu'elle soit accompagnée d'un regain de confiance au niveau politique, et/ou de facteurs macroéconomiques positifs. L'annonce des résultats des entreprises en juillet 2024 pour le deuxième trimestre 2024 pourrait constituer cet évènement.

Analyse graphique du CAC 40 à court terme

Analyse graphique à court terme du CAC 40

Source : ProRealTime Web

En l'absence de bons résultats publiés par les entreprises du CAC 40 et sans un apaisement des tensions politiques en France, il se pourrait que les cours du CAC 40 viennent casser le bas du canal de tendance à 7 480 points, ce qui aurait comme conséquence la baisse possible des cours de l'indice CAC 40 jusqu'à 7 300 points.

CAC 40 : quelles perspectives pour la fin de l'année 2024 ?

Alors que la France navigue dans une période de turbulences politiques, l'espoir demeure que la situation s'améliore d'ici la fin de l'année. Cependant, un événement crucial se profile à l'horizon : le vote du budget 2024 – 2025. Ce vote, prévu pour le mois de décembre au plus tard, représente un jalon significatif pour le gouvernement, car il détermine les orientations économiques et les priorités nationales pour l'année à venir. Les législatives de 2024 ont mis en évidence les défis auxquels le futur gouvernement sera confronté pour faire adopter ce budget, notamment en raison de l'absence d'une majorité claire au parlement. L'adoption du budget est d'autant plus incertaine que les arbitrages sont toujours en suspens et que la configuration actuelle de l'Assemblée nationale rend difficile la prédiction d'un consensus. Le directeur de la Banque de France a exprimé son espoir que l'impasse politique se résorbe d'ici septembre 2024, soulignant l'importance de ce vote pour la stabilité économique du pays. Ainsi, bien que l'on puisse espérer une amélioration de la situation politique, le vote du budget 2024 reste un point d'interrogation majeur qui pourrait influencer la trajectoire économique de la France pour l'année suivante.

La situation budgétaire de la France en 2024 présente des similitudes avec les scénarios auxquels les États-Unis ont été confrontés à plusieurs reprises lors du vote de leur budget. Aux États-Unis, malgré des débats houleux et des divisions partisanes, les politiciens ont toujours réussi à trouver des accords de dernière minute pour éviter une crise financière. Par exemple, en mars 2024, après une année de négociations tendues et quatre mesures provisoires, le Congrès américain a adopté un projet de loi de financement de 1,2 trillion de dollars juste après avoir dépassé la date limite de minuit pour éviter un arrêt du gouvernement. Ces accords de dernière minute, bien que souvent critiqués pour leur nature précipitée, ont permis d'éviter des « shutdowns » gouvernementaux qui auraient pu entraîner des conséquences économiques désastreuses.

En France, alors que le vote du budget 2024 approche, il est possible que le pays se retrouve dans une situation similaire. Si les législateurs français peuvent s'inspirer de l'expérience américaine, cela pourrait signifier qu'un compromis pourrait également être atteint in extremis, évitant ainsi une faillite potentielle et assurant la continuité des services publics et des programmes gouvernementaux. Cependant, cela nécessitera une volonté politique et une flexibilité de la part des parties concernées pour surmonter les obstacles et parvenir à un consensus, même sous la pression du temps et des circonstances difficiles.

Analyse technique du CAC 40 à moyen terme

Depuis le plus haut historique atteint en mai dernier, les cours du CAC 40 ont connu une baisse de presque 10 %. Si le prix du CAC 40 semble se stabiliser aujourd'hui autour de 7 500 points, correspondant au niveau du début du mois de janvier 2024 et effaçant la performance du premier semestre 2024, nous ne sommes pas à l'abri d'une poursuite de la baisse, meme si l'hypothèse d'un retour de la hausse n'est pas à exclure.

Le niveau des 7 500 points constitue une zone de résistance importante pour l'indice CAC 40, car il s'agit à la fois d'un chiffre rond, d'un chiffre psychologiquement important et du niveau auquel nous avons démarré l'année 2024. Nous l'avons représenté ci-dessous en bleu.

Une cassure de ce niveau de support pourrait entraîner les cours du CAC 40 jusqu'à 6 800 points, le prochain niveau de support important. Bien sûr, les 7 000 points pourraient aussi freiner le marché et former une nouvelle zone de support.

Analyse graphique du CAC 40 à moyen terme

Analyse graphique du CAC 40 à moyen terme

Source : ProRealTime Web

En cas de rebond sur cette zone de support à 7 500 points, alors nous pourrions assez facilement anticiper un retour de l'indice CAC 40 sur les plus hauts historiques, au-delà des 8 000 points, d'ici la fin de l'année 2024.

Comment investir et trader le CAC 40 actuellement ? Notre avis

Le CAC 40 a connu une performance remarquable jusqu'au mois de mai 2024, atteignant des sommets historiques à deux reprises en mars et en mai 2024. Le 10 mai 2024, l'indice CAC 40 a en effet enregistré un pic à 8 256,71 points, marquant à la fois un record historique et le plus haut de l'année 2024. Pour les investisseurs, entrer sur le marché à ces niveaux élevés n'était pas l'idéal, car acheter sur des niveaux historiquement hauts comporte toujours un risque significatif de correction à la baisse.

La récente baisse du CAC 40, qui a vu l'indice chuter à des niveaux plus modérés autour de 7 500 points, offre désormais une opportunité d'investissement potentiellement attrayante pour ceux qui envisagent une stratégie à moyen ou long terme. Cette correction peut être vue comme une excellente opportunité, surtout dans le cadre d'une stratégie de Dollar Cost Averaging (DCA). La stratégie DCA implique d'investir des montants fixes à intervalles réguliers, indépendamment des fluctuations du marché, dans le cadre d'un plan d'investissement ce qui permet de lisser le prix d'achat moyen sur le temps et de réduire l'impact de la volatilité. Ainsi, la baisse actuelle pourrait être une occasion d'initier ou de renforcer une position dans le CAC 40, en profitant des prix plus bas pour potentiellement améliorer le rendement global à long terme.

Les traders sur le CAC 40, quant à eux, pourront adopter des stratégies de suivi de tendance en fonction de leur sentiment du marché. S'ils anticipent un retour de la tendance haussière de l'indice CAC 40, ils pourront alors tenter des achats lors des rebonds sur les niveaux de support et renforcer leur position sur les cassures de résistance. Cette approche vise à capitaliser sur la reprise potentielle de la dynamique ascendante du marché.

Inversement, si les traders prévoient une poursuite de la tendance baissière de l'indice CAC 40, ils pourront se positionner pour profiter des rebonds sur les niveaux de résistance et renforcer leur trade lors de la cassure des supports. Cela leur permettra de profiter des mouvements de correction et de la pression vendeuse qui peut entraîner l'indice à des niveaux inférieurs.

Cet article est également à retrouver sur Café de la Bourse