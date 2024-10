Où va le CAC 40 fin 2024 ?

Le CAC 40 a sous performé l’indice MSCI World sur les trente dernières années.

Le CAC 40, indicateur clé des marchés financiers français, est un baromètre essentiel pour évaluer la santé économique de la France. Dans cet article, nous analysons ses performances récentes, les secteurs représentés, et les perspectives pour la fin d'année 2024. Découvrez les opportunités d'investissement et de trading de l'indice CAC 40 pour fin 2024.

Quelle est l'importance du CAC 40 dans l'économie mondiale ?

En tant qu'indice de la deuxième économie européenne, le CAC 40 a un impact global sur l'économie. En effet, ses mouvements influencent non seulement le marché européen, mais aussi d'autres bourses mondiales. Des entreprises comme TotalEnergies, LVMH ou BNP Paribas, incluses dans l'indice CAC 40, sont des acteurs mondiaux dont les performances ont des répercussions dans divers secteurs, tels que l'énergie, le luxe ou la finance. Le CAC 40 sert d'ailleurs de baromètre au secteur du luxe tant le secteur est représenté au sein de l'indice parisien.

Quels sont les principaux secteurs et entreprises représentés dans le CAC 40 ?

Biens de consommation discrétionnaire (Luxe)

Ce secteur, dominé par des géants comme LVMH, Hermès, et Kering, pèse environ 30 % du CAC 40, principalement grâce à la forte demande mondiale pour les produits de luxe.

Énergie

TotalEnergies, acteur majeur, représente environ 10 % de la capitalisation totale de l'indice CAC 40.

Finance

Les banques et assurances (BNP Paribas, Société Générale, AXA) pèsent autour de 15 % du CAC 40, une proportion qui fluctue en fonction des conditions macroéconomiques mondiales.

Industrie

Des entreprises comme Airbus, Vinci, et Schneider Electric représentent environ 20 % de l'indice CAC 40, avec des contributions importantes dans l'aérospatiale, la construction, et la machinerie.

Technologies de l'information

Ce secteur est moins dominant, mais Capgemini et Dassault Systèmes représentent environ 7 % de la capitalisation du CAC 40​.

Quelle est l'actualité du CAC 40 ?

En 2024, l'indice CAC 40 traverse des dynamiques intéressantes, particulièrement influencées par l'évolution du secteur du luxe et la situation économique globale de la France.

Ralentissement du luxe

Le secteur du luxe, qui est un moteur clé pour l'indice CAC 40 avec des géants comme LVMH, Hermès, et Kering, a récemment montré des signes de ralentissement. Le secteur du luxe avait enregistré des résultats exceptionnels ces dernières années et tiré l'indice CAC 40 vers le haut, alimenté notamment par la réouverture de la Chine après la pandémie de COVID 19 et une forte demande des consommateurs les plus aisés. Cependant, en 2024, les faibles chiffres de la demande en Chine et aux États-Unis ont impacté négativement les ventes des géants du luxe et ralenti leur progression en bourse. Ainsi, LVMH est par exemple actuellement en baisse de 8,45 % en 2024.

Croissance modérée du PIB en France en 2024

En 2024, l'économie française connaît une croissance modérée, avec une prévision de 0,8 % pour l'année. Ce ralentissement est principalement attribué à une baisse de l'inflation, qui devrait se stabiliser à 2,5 % en moyenne annuelle. Cette diminution de l'inflation est alimentée par la baisse des prix des denrées alimentaires, de l'énergie et des biens manufacturés. Notez que l'inflation des services diminue plus lentement. Cette baisse des prix contribue à une légère reprise du pouvoir d'achat et de la consommation, particulièrement cet été avec l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, qui a dopé la consommation domestique liée aux événements sportifs.

Cependant, l'investissement des entreprises est en recul, freiné par les conditions de financement rigoureuses et la demande limitée dans certains secteurs, comme l'industrie automobile. À l'inverse, l'industrie aéronautique affiche des carnets de commandes bien remplis, malgré des difficultés d'approvisionnement persistantes. Pour les ménages, si la consommation reste faible, elle pourrait repartir modérément d'ici la fin de l'année grâce à l'amélioration de la confiance des ménages et à la stabilisation des prix alimentaires.

Instabilité politique et déficit budgétaire

Les élections législatives de 2024 ont été un facteur clé de l'évolution de l'indice CAC 40. L'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin et les résultats des élections ont créé une incertitude politique. Les marchés financiers sont très sensibles à ce genre d'événements, et l'absence de majorité absolue a contribué à un décrochage du CAC 40 durant l'été 2024. L'instabilité politique et les mauvais chiffres du déficit budgétaire en 2024 donnent lieu à de nombreuses incertitudes quant à la stabilité économique de la France, jusqu'à une possible crise financière de la dette si le déficit n'est pas contrôlé.

Analyse financière du Cac 40 2024

Tableau des performances annuelles du CAC 40 de 1992 à 2024

Sur les trente dernières années, le Cac 40 enregistre 22 performances positives contre 8 négatives.

Au cours des 33 dernières années, l'indice CAC 40 (en euros) a enregistré un taux de croissance annuel composé de 7,77 %.

Performance du CAC 40 par rapport à l'indice MSCI World, référence de la croissance mondiale

Le CAC 40 a sous performé l'indice MSCI World sur les trente dernières années. Pour rappel, le MSCI World représente les 1 500 plus grandes entreprises au niveau mondial : c'est donc un bon indicateur de la progression de la croissance économique mondiale.

Analyse technique du CAC 40 fin 2024

Analyse graphique du cours de l'indice CAC 40

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG.com, données à titre indicatif

Analyse technique du cours de l'indice CAC 40

Sur les 12 derniers mois, le CAC 40 est en hausse de 7 %. Après avoir atteint un point bas en novembre 2023 sur le support des 6 760 points (en jaune sur le graphique), l'indice CAC 40 réalise une belle progression jusqu'au printemps 2024 ou il vient heurter à plusieurs reprise la résistance des 8 240 points, qui emprunte les plus hauts historiques de l'indice CAC 40. Depuis, le cours du CAC 40 s'est légèrement consolidé et a bien rebondi sur le support des 7 100 points au mois d'août 2024 (en gris sur le graphique) pour osciller aujourd'hui autour des 7 500 points. La tendance du cours du CAC 40 à moyen terme est négative avec une moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique) sous sa moyenne mobile à 100 jours (en rouge sur le graphique). La tendance du cours du CAC 40 à court terme est cependant positive avec une moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique) au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. La MACD est positive et sous sa ligne de signal et le RSI stochastique est en zone neutre

Comment trader ou investir dans le CAC 40 fin 2024 ?

Le CAC 40 est à la traîne en 2024 par rapport aux autres indices boursiers européens et mondiaux. L'instabilité politique créée par la dissolution et le décrochage du luxe qui contribue grandement à la composition du CAC ont pesé sur les performances de l'indice parisien en 2024. D'un autre côté, les valeurs défensives du secteur de la santé ou de l'énergie ont plutôt bien tenu avec des valeurs comme Essilor ou Sanofi qui ont bien progressé.

Le marché pourrait avoir surréagi durant l'été 2024 par rapport aux faiblesses anticipées du CAC et un beau rattrapage de fin d'année 2024 pourrait être possible pour l'indice parisien qui pourrait franchir à nouveau la barre des 7 800 points d'ici la fin de l'année 2024 pour refaire son retard sur les indices européens.

