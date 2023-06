Où va le CAC 40 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Fokussiert )

Alors que les entreprises du CAC 40 ont toutes annoncé leurs résultats pour le premier trimestre 2023, le CAC 40 est en repli après avoir atteint des sommets historiques.

Café de la Bourse fait le point sur les résultats et les dividendes qui ont été annoncés et versés en 2023 par les actions du CAC 40. Nous reviendrons également sur les fondamentaux économiques et l'analyse technique du CAC 40 afin de présenter les scénarios possibles pour le cours du CAC 40 en Bourse d'ici fin 2023.

Les résultats des entreprises du CAC 40 en 2023

Les résultats des entreprises du CAC 40 pour l'année 2022, annoncé au deuxième trimestre de l'année 2023, battent des records. Sur les 40 sociétés qui composent l'indice CAC 40, ce sont 152 milliards de bénéfices nets cumulés qui sont annoncés. Il s'agit d'un record qui bat de 15 milliards d'euros le record de l'année précédente.

C'est notamment les secteurs du luxe et de l'énergie qui tirent vers le haut les résultats des entreprises du CAC 40. TotalEnergies affiche un résultat de 19,5 milliards d'euros, soit plus de 12,5 % des bénéfices de l'ensemble des entreprises du CAC 40. LVMH affiche 14,1 milliards d'euros de bénéfices et BNP Paribas 10,2 milliards.

En prenant en compte pertes et profits, les 40 entreprises du CAC 40 totalisent 142 milliards d'euros de bénéfice. Les entreprises qui ont subi des pertes sont Renault et Vivendi, Renault ayant dû notamment céder sa filiale russe AvtoVAZ. Le constructeur automobile Stellantis annonce quant à lui un profit de plus de 16,5 milliards d'euros.

Malgré les risques de récession, les entreprises qui constituent le pilier économique français s'en sortent vraiment bien avec 95 % des sociétés du CAC 40 profitables. Ces bénéfices records ont amené à des versements de dividendes importants, voyons ce qu'il en a été.

Les dividendes des entreprises du CAC 40 en 2023

La plupart des sociétés du CAC 40 distribuent un dividende annuel en avril, mai ou juin. Certaines sociétés distribuent un acompte sur dividende en cours d'année comme LVMH, Orange, Pernod-Ricard ou Thales. Le paiement des dividendes d'une société commerciale de droit français doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice.

Si les profits annoncés en 2023 par les entreprises du CAC 40 battent tous les records, les dividendes versés et les rachats d'actions dépassent aussi les niveaux de 2022. Ce sont ainsi plus de 80 milliards d'euros qui ont été redistribués aux investisseurs.

Les rachats d'action ont atteint la somme de 23,7 milliards d'euros, alors que les dividendes versés s'élèvent à 56,4 milliards d'euros.

Parmi les rendements les plus importants qui dépassent les 10 %, on retrouve le Crédit Agricole qui verse comme l'année dernière 1,05 euro par action, soit un rendement de 9,83 % au cours actuel de l'action Crédit Agricole.

Le dividende Engie est multiplié par 2,6 par rapport à 2022, et passe à 1,40 euros. Ainsi, le rendement de l'action Engie dépasse les 9,81 % pour les investisseurs dans l'entreprise spécialiste des énergies.

Autres entreprises du CAC 40 à haut dividende, Stellantis, offre 8,83 % de rendement au cours actuel de l'action Stellantis avec un dividende qui augmente de plus de 27 % par rapport à l'année dernière.

N'oubliez pas que le rendement des dividendes peut fortement varier en fonction de l'évolution des cours de Bourse. Par exemple, le dividende de l'action Danone est de 1,94 euro en 2023, ce qui correspond à un rendement de 4,06 % au cours de Bourse de Danone au 31 décembre 2022. Néanmoins, un investisseur ayant acheté l'action Danone en 2003 à 25 euros aurait un rendement de 7,84 % en 2023, un argument en faveur de l'investissement à long terme sur des actions dividendes dont la rentabilité globale est positive en Bourse (dividende + plus-value).

Notons aussi la particularité d'ArcelorMittal et de STMicroelectronics qui versent des dividendes en dollars américains. Le rendement pourra donc être impacté par le cours de l'EUR/USD qui a fortement augmenté depuis fin 2022.

Soulignons aussi que Unibail-Rodamco-Westfield a préféré ne pas verser de dividendes à ses actionnaires en 2023 afin de préserver sa trésorerie, une stratégie qui pourrait être judicieuse sachant que nous ne sommes pas à l'abri de l'arrivée d'autres cygnes noirs comme le Covid-19.

Comment se comporte le cours du CAC 40 en 2023 ?

Depuis le début de l'année 2023, le cours du CAC 40 est en hausse de + 11 %. Bien que le premier semestre de 2023 soit nettement positif, la volatilité était au rendez-vous.

Évolution des cours du CAC 40 depuis le 1er janvier 2023

L'année 2023 a débuté en flèche pour le CAC 40 avec une hausse quasiment ininterrompue jusqu'au mois de mars 2023, après quoi un fort repli fut observé jusqu'au mois d'avril 2023. Il est intéressant de préciser que de nombreux traders prêtent beaucoup d'attention au mouvement de début d'année, qui statistiquement présage la tendance du reste de l'année.

Jusqu'à présent et malgré la forte volatilité, les performances du CAC 40 dépassent largement la performance moyenne se situant autour des 7 % à 8 % par an.

Les indicateurs économiques français en 2023

Nous allons étudier 3 indicateurs économiques afin d'avoir une vue sur la santé économique de la France. Bien sûr, tout comme l'analyse technique, les indicateurs économiques ne peuvent pas donner une indication infaillible sur l'évolution des marchés dans les mois à venir. Néanmoins, nous pourrons évaluer si la situation est en phase d'amélioration ou de régression.

Le chômage en France

S'il y a une bonne nouvelle incontestable pour l'économie française, c'est le taux de chômage en France qui est en baisse depuis 2014, une tendance à la baisse qui se confirme particulièrement depuis janvier 2022. Une poursuite de la baisse du chômage reste le signe d'un pays en bonne santé économique. Sous réserve que le chômage continue à baisser, nous avons ici un indicateur économique qui soutient l'hypothèse d'une hausse de l'indice parisien.

L'inflation en France

Au cœur des inquiétudes des consommateurs et des investisseurs, l'inflation a été l'indicateur économique le plus suivi en 2022. La hausse des taux et le désintérêt pour les actions au profit des produits de taux (obligations, compte à terme) fut l'un des plus importants « market mover » de l'année dernière.

Si l'inflation reste haute en ce début d'année 2023, on souligne que la hausse a été enrayée et qu'un retour vers des niveaux d'inflation plus raisonnables est en cours.

La confiance des entreprises en France

Alors que les deux indicateurs économiques que nous avons vus font l'état des lieux d'une situation passée (ou tout au plus présente), il y a un dernier indicateur économique pertinent à surveiller pour tenter d'anticiper ce qui pourrait se passer dans les mois à venir. Il s'agit de l'indicateur de confiance des entreprises françaises.

En effet, les entreprises comme les traders essayent d'anticiper l'avenir pour gérer au mieux leur entreprise en fonction du contexte auquel ils vont faire face.

En France, l'indicateur de confiance des entreprises mesure le sentiment des entrepreneurs industriels sur la situation actuelle des affaires et leurs attentes concernant les conditions à venir. L'échantillon de l'enquête comprend environ 4 000 entreprises des secteurs manufacturier et minier.

Une valeur supérieure à 110 indique un optimisme inhabituellement élevé et une valeur inférieure à 90 indique un pessimisme élevé. La valeur 100 indique la neutralité. Comme nous pouvons le voir, l'indicateur de confiance des entreprises est en baisse et vient de passer récemment sous la barre des 100.

CAC 40 : perspectives et scenarios pour le 2ème semestre 2023

Si la tendance du premier semestre 2023 est en nette hausse et que les indicateurs économiques semblent bons, il faudra rester vigilant. L'indicateur de confiance des consommateurs est un élément inquiétant.

La récente annonce de l'Arabie saoudite de baisser les quotas de production de pétrole pourrait être le résultat d'une anticipation de baisse de l'activité économique et commerciale mondiale pour les prochains mois.

Il est encore difficile d'annoncer avec certitude le scénario qui pourrait se réaliser, car d'un côté les chiffres économiques sont bons, la tendance depuis le début de l'année est en forte hausse et les versements de dividendes battent tous les records.

Mais d'un autre côté, le risque de récession plane toujours et les investisseurs pourraient profiter des niveaux élevés du CAC 40 et du versement des dividendes pour prendre leurs bénéfices et se diriger vers des produits de taux, lesquels sont de plus en plus rémunérateurs au fil des augmentations des taux d'intérêt directeur.

Si le site TradingView affiche un signal acheteur (voir ci-dessous), le site forcasts.org affiche une fin d'année plutôt négative. Il conviendra donc d'investir avec prudence et de réagir rapidement en cas de changement de tendance.

Prévision TradingView CAC 40

Anticipation du site Forecasts pour le CAC 40

Où va le CAC 40 ? : analyse technique du CAC 40 d'ici à fin 2023

D'un point de vue purement technique, l'indice CAC 40 évolue dans un canal haussier depuis le début de l'année 2023. Il est donc probable que le CAC 40 poursuive sa tendance haussière pour aller chercher les 8 000 points.

Ce scenario se confirme avec la théorie des vagues d'Eliott qui laisse penser que nous pourrions être sur la 4ème vague d'une tendance haussière (voir le premier graphique au début de cet article).

Une cassure du canal haussier pourrait cependant provoquer une forte chute des cours du CAC 40, et ramener les prix de l'indice parisien à des niveaux de 6 800 points.

