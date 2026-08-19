Où l'on reparle du carry trade financé en franc suisse

(Zonebourse.com) - Les interventions destinées à soutenir le yen sont de nature à accroître l'utilisation du franc suisse comme monnaie de financement. Une telle évolution contribuerait à affaiblir une devise dont la vigueur pénalise depuis longtemps les exportateurs suisses.

Les interventions ont rendu le yen nerveux, et les opérateurs guettent la suivante. Or la volatilité est l'ennemie du carry trade, cette technique qui consiste à emprunter dans une monnaie à taux bas pour acheter des actifs mieux rémunérés : quelques à-coups de change suffisent à effacer le gain de différentiel de taux. La perspective d'un resserrement supplémentaire de la Banque du Japon achève de renchérir le financement en yen.

Comme le yen, le franc suisse est utilisé dans les opérations de carry trade. La BCE rémunère les dépôts à 2,25%, tandis que le taux directeur de la BNS est à 0%. Le taux de la BOJ est à 1%, sur la pente ascendante après avoir été très longtemps au plancher. Certains investisseurs commencent donc à déplacer leurs positions vers la paire EUR/CHF, même si le phénomène n'a rien d'un raz-de-marée.

Le franc suisse se négocie autour de 0,94 CHF pour 1 EUR actuellement. Il évolue près de son plus bas niveau depuis environ un an face à la devise européenne, mais conserve une hausse de l'ordre de 12% sur cinq ans. Cette vigueur repose sur la solidité des institutions, du droit et des finances publiques suisses.

La Banque nationale suisse, elle, ne s'en plaindra pas. Elle a répété en juin qu'elle interviendrait contre une appréciation rapide et excessive du franc : sa menace ne vaut que dans un sens. Que le carry trade fasse le travail à sa place lui épargne autant les achats de devises que Washington surveille que le retour aux taux négatifs.

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