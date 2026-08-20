Ottawa Bancorp bondit grâce à l'accord de rachat avec Pontiac Bancorp

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20 août - ** Le cours de l'action OTTW.PK de la banque américaine Ottawa Bancorp bondit de 18 % à 18,76 dollars

** La banque locale de l'Illinois Pontiac Bancorp ( PONT.PK ) va racheter l' (OTTW) dans le cadre d'une transaction en numéraire de 45,5 millions de dollars, créant ainsi un établissement de crédit fusionné disposant d'environ 1,5 milliard de dollars d'actifs

** L'opération valorise OTTW à environ 19,78 dollars par action, ce qui représente une plus-value de 24,4 % par rapport au dernier cours de clôture

** La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027

** Olsen Palmer a agi en tant que banque conseil de Pontiac Bancorp, tandis que Performance Trust Capital Partners a conseillé Ottawa Bancorp