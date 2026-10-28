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Otis en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires au troisième trimestre ; les prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice sont maintenues
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 14:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action du fabricant d'ascenseurs Otis

OTIS.N progresse de plus de 1 % à 75 dollars en pré-ouverture après la publication de ses résultats du troisième trimestre

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s'établit à 1,05 dollar, stable par rapport à l'année précédente, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,03 dollar

** Chiffre d'affaires net du troisième trimestre de 3,91 milliards de dollars, avec une croissance organique de 6 %, contre une estimation de 3,87 milliards de dollars

** Chiffre d'affaires organique des services en hausse de 7 %, celui de la modernisation en hausse de 20 %

** La société maintient ses prévisions de BPA ajusté pour l’exercice 2026 entre 4,01 et 4,05 dollars, en deçà des estimations du marché de 4,07 dollars

** Le résultat d'exploitation ajusté recule de 6 millions de dollars en glissement annuel, la baisse des ventes de matériel neuf venant contrebalancer la progression des services

** Les ventes de matériel neuf en Chine reculent de plus de 20 %

** À la clôture d'hier, le titre a perdu 15 % depuis le début de l'année

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