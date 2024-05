Ostrum AM : Nvidia prend l'ascendant sur la Fed

(AOF) - Dans sa publication MyStratWeekly, Ostrum AM souligne qu’il est rare que les résultats d'une entreprise prennent l'ascendant sur une publication de la Fed. C'était pourtant le cas la semaine passée avec la publication de Nvidia qui a occulté les minutes du comité de politique monétaire du 1er mai. Le gestionnaire d’actifs explique cependant que le rebond du PMI américain a ramené toutefois la politique monétaire au centre du jeu : la pression haussière a resurgi sur les rendements obligataires.

Ostrum AM observe que l'effet Nvidia, dont le cours a triplé en un an, s'estompe et les petites capitalisations comme le S&P ont reculé sur la semaine. La bourse européenne a fini en retrait. Selon le gérant, les marchés d'actions s'inquiètent d'une prolongation du statu quo monétaire.