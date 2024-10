Ostrum AM : Gaëlle Malléjac nommée directrice des gestions

(AOF) - Ostrum Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, annonce la nomination de Gaëlle Malléjac en tant que directrice des gestions. Au sein d'une même direction, Ostrum AM optimise ainsi son organisation en réunissant l'ensemble de ses expertises de gestion assurantielle et solutions ALM, taux, quantitative et structurée et de recherche (recherche économique et stratégie marchés, recherche crédit et recherche quantitative).

Rattachée à Olivier Houix, directeur général d'Ostrum AM, Gaëlle Malléjac aura sous sa responsabilité l'animation d'une équipe de plus de 140 professionnels de l'investissement gérant 396 milliards d'euros.

Elle veillera en particulier à la bonne mise en synergie de l'ensemble des expertises d'Ostrum AM pour construire les solutions qui répondent aujourd'hui et répondront demain aux grands enjeux de ses clients institutionnels, notamment sur la question centrale des transitions sur laquelle Ostrum AM se positionne comme un acteur de référence.

Gaëlle Malléjac a rejoint Ostrum AM en mai 2021 en qualité de directrice de la gestion assurantielle et des solutions ALM.