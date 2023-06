Osmozis: "Nouveau semestre record"

Publication des résultats S1 2022-2023



Après avoir publié un CA S1 2022-2023 d’excellente facture (+23% à 5,1 M€), Osmozis communique d’excellents résultats semestriels, légèrement supérieurs à nos attentes. L’EBE est multiplié par 2,5x et ressort à 1,4 M€, pour une marge de 27% (vs 13% au S1 l’année dernière). Le RN de la société ressort positif pour la première fois sur un premier semestre. Ces chiffres continuent de matérialiser la montée en puissance du modèle du groupe, qui est maintenant bien calibré pour absorber la croissance. Le management renouvelle par ailleurs son optimisme quant à ses perspectives annuelles et réaffirme son ambition d’une croissance plus rentable que celle de l’année dernière.



Perspectives



Après une première partie d’exercice réussie, Osmozis renouvelle ses ambitions de croissance rentable pour 2022-2023. L’accent sera mis sur la rentabilité, notamment avec le nettoyage de petits contrats non rentables pour le groupe. Nous revoyons en conséquence légèrement notre attente de CA à 13,3M€ vs 14,5 M€ , ce qui implique à présent une croissance annuelle de +15%. Nous tablons toujours sur le même niveau de marge (37%) pour un EBE de 4,9 M€ et un RN de 1,2 M€ (ajustement de la charge d’intérêt). A plus long terme, l’augmentation de capital devrait permettre au groupe d’exporter son modèle à l’étranger, notamment à travers la croissance externe, et de davantage pérenniser des fondamentaux déjà bien solides.



Recommandation



Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle de valorisation, notamment post augmentation de capital (nombre d’actions, bridge), nous ajustons notre objectif de cours à 13,0 € (vs 13,50 €) et maintenons notre recommandation à Achat. Nous continuons de beaucoup apprécier le dossier malgré une valorisation relativement exigeante.