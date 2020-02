OSMOZIS : Le Camping Robinson (34) innove grâce à la nouvelle serrure connectée d'OSMOZIS !

Communiqué de Presse

Clapiers, le 10 février 2020

Le Camping Robinson (34) innove grâce à la nouvelle serrure connectée d'OSMOZIS !

Spécialiste du « tourisme connecté » et premier opérateur de réseaux multi-services IOT dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM) a développé OsmoKey ; une serrure connectée qui permet l'accès facile aux logements et services d'un établissement via un bracelet spécial RFID ou un code. Cette innovation est aujourd'hui utilisée par le Camping Le Robinson à Marseillan, qui offre ainsi une réponse efficace à tous les vacanciers qui perdent régulièrement leurs clés !

Fini la perte des clés...place à la serrure intelligente OsmoKey !

Comprenant 179 emplacements et 74 mobiles-homes, Patrice Pichery, le dirigeant du Camping Le Robinson, a fait appel il y a quelques années à OSMOZIS afin de renouveler sa propriété et attirer une nouvelle clientèle grâce aux technologies d'OSMOZIS.

Utilisateur fidèle, ce camping 3 étoiles dans l'Hérault (34) est dorénavant équipé de 17 serrures OsmoKey afin de gérer les arrivées tardives avec aisance, ainsi que pour éviter les soucis de perte de clé.

« Pour nos arrivées tardives, l'agent de sécurité doit attendre habituellement les clients pour leur donner les bracelets avec les badges, c'est assez contraignant. Avec l'arrivée des nouvelles serrures, on peut transmettre au client un code via un simple email ou SMS. Plus besoin d'attendre l'agent de sécurité (souvent en ronde) pour la remise des clés ! Ce code est actif jusqu'à 11h le lendemain, le client peut donc récupérer tranquillement les bracelets au moment de son inscription à l'accueil. Un très bon point pour bien les accueillir!» comme explique le Directeur du camping.

Une innovation technologique qui simplifie le quotidien des vacanciers !

OsmoKey est un système autonome qui remplace la clé traditionnelle par un bracelet RFID et/ou par un code personnalisé de 4/5 chiffres.

Une solution qui facilite les entrées et les sorties des vacanciers, notamment appréciée par des familles avec enfants selon M Pichery : « Le taux de satisfaction client est de 100%. Tous nos clients adorent. Le confort d'une clé connectée au poignet leur simplifie la vie, notamment avec des adolescents qui veulent profiter et rentrer tard le soir. Plus besoin de réfléchir qui range la clé, et où. »

Désormais, chaque membre d'une famille dispose d'un bracelet pour ouvrir la porte de son propre mobil-home, ou avec un code unique à taper sur le clavier installé sur la poignée de la porte d'entrée.

M Pichery précise : « Avec Osmokey, fini la galère des milles clés dans la trousse ! Cette serrure connectée évite la perte des clés lors du départ des vacanciers, mais apporte également une grande facilité d'usage pour les gestionnaires ; notamment pour ouvrir/fermer les espaces communs, comme la piscine ». Le camping est ainsi équipé de 7 serrures pour les locaux du personnel.

OsmoKey : un système ultra sécurisé et simple à utiliser !

Innovateur dans la transformation digitale des campings, OSMOZIS a spécialement conçu OsmoKey pour s'adapter à toutes les portes des mobil-homes en PVC. Il s'agit d'une solution clé en main qui se greffe directement sur la porte existante. L'équipe d'OSMOZIS se charge de l'installation et de l'entretien du système.

Les serrures fonctionnent sur la base d'un réseau LoRaWan, totalement autonome et indépendant des autres réseaux installés.

OSMOZIS garantit l'installation de ce système ultra sécurisé et performant qui rassure non seulement les propriétaires mais également les vacanciers qui bénéficient de la tranquillité souhaitée. Les occupants d'un mobile-home n'ont besoin désormais que de leur bracelet RFID, ou de leur code unique pour entrer dans leur hébergement !

Vidéo démonstration de la solution OsmoKey : https://www.youtube.com/watch?v=wV3miEPKja0

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux WiFi/LoRaWan multi-services dédiés aux campings, résidences de vacances et hôtels. En une décennie, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus d'environ 29 000 bornes WiFi/LoRaWan en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé et LoRaWan embarquant une technologie logicielle brevetée en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 9,6 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2019.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

