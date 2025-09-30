OSMOSUN : Résultats semestriels 2025 et ambitions du nouvel ensemble issu du rapprochement entre OSMOSUN et Watera International

Des résultats semestriels confirmant la nécessité d'un rapprochement stratégique

Une structure financière renforcée par l'entrée au capital d'Unibios, maison-mère de Watera International

Une ambition de créer un nouvel acteur global du traitement de l'eau en combinant les forces d'OSMOSUN et de Watera International

Une nouvelle organisation au service d'un objectif de croissance rentable, soutenu par des acquisitions stratégiques

Chartres, le 30 septembre 2025 - OSMOSUN ® , acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce ses résultats du 1 er semestre 2025 [1] , clos le 30 juin 2025 et présente la vision du nouvel ensemble né du rapprochement avec Unibios, société de droit grec cotée à la Bourse d'Athènes et active sur le marché du traitement de l'eau depuis 1963, par l'intermédiaire de sa filiale Watera International.

Résultats semestriels 2025 et situation financière avant le rapprochement

En k€ S1 2024 S1 2025 Chiffre d'affaires 1 505 616 EBITDA (2 495) (1 246) EBITDA ajusté [2] (2 495) (1 246) Résultat d'exploitation (2 728) (1 401) Résultat net (2 633) (1 460)

OSMOSUN a été confronté depuis plusieurs mois à des difficultés pour développer ses activités et exploiter tout le potentiel de son savoir-faire. Ces difficultés ont conduit à des résultats faibles au premier semestre et à des tensions financières.

Le chiffre d'affaires , reconnu à l'avancement des projets en fonction des coûts engagés à la date de clôture, ressort à 0,6 M€ au 1 er semestre 2025 (contre 1,5 M€ au 1 er semestre 2024). Il est essentiellement composé de contrats signés en 2022 et 2023, notamment aux Caraïbes et en Afrique.

Grâce à un recours moindre à la sous-traitance en raison de la finalisation des grands contrats et à une baisse de 0,3 M€ des charges opérationnelles sous l'effet notamment de la réduction de l'effectif moyen (25 ETP [3] au 1 er semestre 2025 contre 32 au 1 er semestre 2024), l' EBITDA ajusté ressort à -1,2 M€ comparé à -2,5 M€ au 1 er semestre 2024.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ressort à -1,4 M€ (contre -2,7 M€ au 1 er semestre 2024) et le résultat net s'établit à -1,5 M€

(contre -2,6 M€ au 1 er semestre 2024).

Au 30 juin 2025, avant l'augmentation de capital issue du rapprochement avec Unibios, les capitaux propres ressortaient à -0,3 M€. La trésorerie s'élevait à 0,5 M€ pour une dette financière brute de 1,4 M€, dont 0,7 M€ à échéance à moins d'un an. L'endettement net ressortait ainsi à 0,9 M€.

Entrée d'Unibios au capital d'OSMOSUN et association avec Watera International

L'investissement d'Unibios en juillet 2025 et l'association qui en résulte avec Watera International marquent le début d'une nouvelle ère pour OSMOSUN.

Ce rapprochement, réalisé par voie d'augmentation de capital en numéraire et en nature, a permis à OSMOSUN :

De lever 2 M€ (1,6 M€ auprès d'Unibios et 0,4 M€ auprès des actionnaires de long terme d'OSMOSUN) afin de reconstituer ses fonds propres et sa trésorerie ;

De détenir 30% de Watera International, leader dans le domaine du traitement et de la réutilisation de l'eau et des eaux usées ;

De se doter d'un nouvel actionnaire de référence, Unibios, qui détient désormais 65% du capital et des droits de vote.

Au 30 juin 2025, post-transaction, la trésorerie proforma s'élevait à 2,5 M€ et les fonds propres proforma à 8,3 M€.

Watera International, des fondations solides pour une croissance rentable

Watera International, filiale d'Unibios basée au Luxembourg, est un acteur historique et reconnu du traitement de l'eau en Grèce depuis 1963, à travers sa filiale Watera Hellas, leader national en capacité installée de dessalement. Au-delà du marché grec, Watera International a développé une présence solide à travers des filiales en République tchèque, en Bulgarie et en Italie, et s'appuie sur une importante activité d'exportation couvrant l'Europe occidentale et orientale, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Avec plus de 5 000 installations réalisées dans la région EMEA et un portefeuille complet et diversifié de solutions de traitements des eaux (dessalement par osmose inverse, filtration et ultrafiltration, recyclage et réutilisation des eaux, déionisation et l'électrodéionisation, conception d'unités conteneurisées), le Groupe s'impose comme une référence dans les technologies innovantes de traitement et de réutilisation des eaux et figure aujourd'hui parmi les cinq premiers fabricants européens dans le domaine du dessalement par osmose inverse.

Le modèle économique de Watera International repose sur un équilibre solide entre la vente d'équipements (projets personnalisés et équipements standardisés) et une large gamme de services (maintenance et après-vente, location, exploitation d'unités de traitement sous contrats de long terme, fourniture de consommables), source de revenus récurrents. Cette combinaison, associée à un centre de production compétitif basé en Grèce, a permis à Watera International de délivrer une croissance rentable régulière. En 2024, l'entreprise a ainsi généré un chiffre d'affaires consolidé de 14,4 M€ et une marge d'EBITDA de 20,8%.

Hisser OSMOSUN au niveau d'excellence de Watera International

Le rapprochement entre OSMOSUN et Watera International va permettre au nouvel ensemble de valoriser les savoir-faire des deux sociétés et de générer rapidement des synergies techniques, industrielles et commerciales en s'appuyant sur un modèle économique éprouvé et profitable associant :

Un outil de production compétitif, basé en Grèce, garantissant efficacité opérationnelle et réduction des coûts,

Un modèle d'activité diversifié et équilibré entre vente d'équipements standardisés et projets sur mesure et revenus récurrents issus d'activités de services et de contrats long-terme de location ou d'exploitation,

Des références clients solides,

Un savoir-faire reconnu des équipes d'ingénieurs et une expérience éprouvée dans la gestion de projets complexes.

La connaissance approfondie du marché, la structuration d'une offre générant une part récurrente des revenus, l'excellence opérationnelle et la compétitivité de la production permettront à OSMOSUN de viser un niveau de performance normative de 15% d'EBITDA à l'image de Watera International.

Afin de tendre vers cet objectif, OSMOSUN a mis en œuvre un plan de réduction des coûts d'exploitation (masse salariale et charges externes) qui doit permettre de générer une économie de 0,5 M€ dès 2025 et de 1,2 M€ en année pleine, soit une baisse totale de plus de 30% par rapport à la structure de coûts de 2024.

Nouvelle organisation, nouvelle dénomination et nouvelle gouvernance

Le nouvel ensemble issu du rapprochement d'OSMOSUN et Watera International a pour ambition d'entrer dans un nouveau cycle de création de valeur grâce à un positionnement renforcé et étendu sur les marchés à fort potentiel du traitement et de la réutilisation de l'eau, le renforcement progressif de sa présence en Europe et à l'international et l'alliance entre une croissance organique durable et des acquisitions sélectives.

Cette ambition sera mise en œuvre au travers d'une réorganisation en 3 étapes :

La création prochaine de Watera France, société détenue à 100% par Osmosun et issue de la filialisation de son activité opérationnelle ; Le changement prochain de dénomination d'OSMOSUN en Watera, afin de matérialiser un nouveau départ tout en capitalisant sur un modèle d'entreprise performant sur le marché très attractif du traitement et de la réutilisation de l'eau ; La mise en œuvre d'une stratégie de croissance externe ciblée, en visant des sociétés actives dans le domaine du traitement de l'eau et offrant des synergies industrielles et/ou commerciales.

Le nouveau Watera assurera le contrôle et la gestion de Watera France (détenue à 100%) ainsi que de Watera International (détenue à 30% dans un premier temps) et procédera à la consolidation intégrale des résultats financiers de l'ensemble des sociétés du groupe.

Ce nouvel ensemble se dote d'une nouvelle gouvernance. Ainsi, Orfeas Mavrikios, Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Watera International, Directeur Général d'Unibios et administrateur d'OSMOSUN, prend à compter de ce jour les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général en remplacement de Maxime Haudebourg qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite mais demeure administrateur afin de mettre son expérience et sa connaissance approfondie du marché du dessalement solaire au service du développement de la société.

Une fois la nouvelle organisation opérationnelle en place, le Conseil d'administration prévoit de renforcer sa structure de gouvernance par l'intégration de membres indépendants, afin de soutenir la transparence, la rigueur et la création de valeur pour l'ensemble des actionnaires.

Orfeas Mavrikios, Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Watera International, Directeur Général d'Unibios et nouveau Président Directeur Général d'OSMOSUN déclare : « Le rapprochement marque un tournant stratégique pour OSMOSUN et Watera. Cette alliance ouvre de nouvelles perspectives de croissance rentable dans un marché en pleine expansion, en capitalisant sur les synergies générées par l'alliance des deux entités. Nous voulons apporter le nouvel ensemble au niveau d'excellence opérationnelle et financière de Watera et accélérer notre développement par des opérations de croissance externe. »

Maxime Haudebourg, co-fondateur, ancien Président Directeur Général et administrateur d'OSMOSUN déclare : « Après une période de défis importants, ce rapprochement est un véritable nouveau départ pour notre société. Je me réjouis de pouvoir continuer cette aventure au sein du Conseil d'administration et de contribuer, avec nos équipes, au développement d'une organisation renforcée et tournée vers l'avenir. »

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® opère sur le marché de l'eau « bas carbone » et se distingue par une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie.

Depuis juillet 2025, Unibios, société de droit grec cotée à la Bourse d'Athènes, est devenue actionnaire de référence d'OSMOSUN, renforçant et élargissant ainsi le positionnement d'OSMOSUN au secteur du traitement durable de l'eau et de la réutilisation des eaux usées, via l'apport en nature au profit d'OSMOSUN de 30 % du capital de sa filiale, Watera International.

OSMOSUN ambitionne de devenir un acteur de référence mondial dans le traitement de l'eau en fournissant des systèmes technologiques durables et compétitifs, capables de répondre aux enjeux mondiaux de gestion responsable de l'eau et d'accès à l'eau potable.

Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is

CONTACT

PRESSE MÉTIER PRESSE FINANCIÈRE RELATIONS INVESTISSEURS Nadège Chapelin Deborah Schwartz Hélène de Watteville n.chapelin@nc-2.com dschwartz@actus.fr osmosun@actus.fr +33 6 52 50 33 58 +33 1 53 67 36 35 +33 1 53 67 36 33

GLOSSAIRE

EBITDA ajusté : EBITDA + Crédit d'Impôt Recherche

EBITDA : Résultat d'exploitation retraité des dotations nettes sur les immobilisations incorporelles, corporelles et sur les provisions

Marge brute : Production de l'exercice - achats de matières premières et autres approvisionnements - variation de stocks - sous-traitance directe

Production de l'exercice : production vendue + production stockée ou déstockée + production immobilisée

[1] Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 24 septembre 2025. Le rapport financier semestriel 2025 sera publié ce jour sur le site de la société osmosun.com .

[2] Cf glossaire

[3] Equivalent temps plein