OSMOSUN : OSMOSUN(R) accélère au Maroc avec le lancement d'une coentreprise aux côtés du groupe industriel marocain PCS

Chartres, le 05 octobre 2023 - OSMOSUN ® , acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce la création d'OSMOSUN MA au Maroc, coentreprise à parité avec le groupe industriel marocain PCS. (Code ISIN : FR001400IUV6 – Mnémonique : ALWTR)

Ce partenariat industriel et commercial s'intègre parfaitement dans la stratégie de déploiement d'OSMOSUN sur la région prioritaire de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. OSMOSUN MA visera spécifiquement à répondre au Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation (PNAEPI), lancé par le gouvernement marocain dans le contexte de son Plan national de l'eau (PNE) conçu sur 2020-2050. Lancé en 2020 pour une période de 7 ans, le PNAEPI a pour ambition d'améliorer la sécurisation de l'eau en renforçant la résilience de l'approvisionnement en eau potable et de l'irrigation, par le biais d'investissements significatifs dans de nouveaux barrages et de nouvelles stations de dessalement. Le pays, qui dispose aujourd'hui de 12 stations de dessalement d'eau de mer, compte tripler ses capacités d'ici 2030 pour porter la part de l'eau potable provenant de l'eau de mer de 11% à 50%.

OSMOSUN MA bénéficiera pleinement de la technologie unique d'OSMOSUN ® dans le domaine du dessalement solaire ainsi que de l'empreinte locale et l'expertise du groupe PCS dans la gestion d'infrastructures pour compte de tiers au Maroc. OSMOSUN MA ciblera les projets de dessalement de petites et moyennes capacités pour alimenter en eau potable les zones isolées du Maroc et couvrira à la fois la conception, la fabrication, l'installation, la mise en service et l'exploitation des unités.

OSMOSUN MA sera intégrée à hauteur de 50% dans les comptes d'OSMOSUN ® . Les moyens alloués à cette filiale seront proportionnels à la croissance de son activité, avec dans un premier temps, l'accès aux ressources existantes des deux entreprises.

Quentin Ragetly Président Directeur Général d'OSMOSUN ® , commente : « Compte tenu de l'ampleur de la problématique liée au stress hydrique au Maroc, le potentiel du marché du dessalement de l'eau est tout simplement immense. En combinant notre savoir-faire et nos références en matière de dessalement solaire à l'expertise et la renommée de PCS sur le marché marocain, OSMOSUN MA est en excellente position pour bénéficier du large programme d'investissements dans la construction de stations de dessalement d'eau de mer mis en place par le gouvernement et par le groupe industriel marocain OCP, pour lequel PCS a déjà réalisé des unités dessalement. »

Prochaine publication : Résultats du 1 er semestre 2023, le 24 octobre après bourse

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché

de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN ® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN ® peuvent produire jusqu'à 50 000 m 3 d'eau par jour et

se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2022, 59 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

En 2022, le Groupe OSMOSUN ® a enregistré un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros.

Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is

