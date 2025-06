OSMOSUN : OSMOSUN annonce la signature d'un traité d'apport en vue de son rapprochement avec UNIBIOS et la publication du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2024

Chartres, le 06 juin 2025 à 18h00

Signature d'un traité d'apport avec Unibios

OSMOSUN (la « Société ») annonce la signature d'un traité d'apport avec la société Unibios Holding S.A., société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes (« Unibios »), relatif au projet d'apport par Unibios de 6.913.580 actions ordinaires émises par Watera International au profit de la Société, représentant 30,06% du capital social et des droits de vote de Watera International (l'«Apport »).

Pour rappel, le projet de rapprochement avec Unibios, annoncé par voie de communiqué de presse en date du 23 mai 2025, prévoit, sous différentes conditions suspensives, une prise de participation majoritaire d'Unibios dans le capital d'OSMOSUN par voie (i) d'apport en numéraire de 1,6 million d'euros et (ii) d'Apport en nature, objet du traité d'apport.

Le traité d'apport est consultable sur le site internet de la Société.

L'ensemble des opérations de rapprochement avec Unibios, dont ce traité d'apport, seront soumises à l'approbation de l'Assemblée générale du 30 juin, qui statuera notamment au vu d'un rapport du Commissaire aux apports, complété d'une attestation sur l'équité de l'opération d'apport.

Publication du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2024, intégré dans une version consolidée et mise à jour du Rapport Annuel 2024

La Société annonce la mise en ligne sur son site internet du rapport des Commissaires aux comptes sur les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Ce rapport complète le rapport annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024, initialement mis en ligne sur le site internet de la Société le 2 juin 2025. Une nouvelle version du rapport annuel 2024 intégrant ce rapport des Commissaires aux comptes ainsi qu'une mise à jour de la section 3.4 des risques financiers est mise en ligne ce jour sur le site internet de la Société [1] .

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale

Il est précisé que l'ensemble des documents et renseignements relatifs à l'Assemblée Générale du 30 juin prochain seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société ( https://www.osmosun.com/investisseurs/ ), au plus tard le vendredi 13 juin 2025.

[1] Dans le cadre de cette nouvelle version deux corrections ont été apportées (i) à la section 9. COMPTES, Bilan passif (page 54), suppression du sous-total erroné "Total des provisions" au 31.12.2023, et (ii) à la section .5.16. ENGAGEMENTS HORS-BILAN (page 66), concernant les montants indiqués au tableau des engagements reçus sur les lignes « Crédit Agricole » et « Bpifrance ».