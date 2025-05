OSMOSUN : OSMOSUN annonce la signature d'un accord en vue de son rapprochement avec UNIBIOS

Chartres, le 23 mai 2025, à 8h30

Osmosun annonce la signature d'un accord de rapprochement avec Unibios Holdings S.A., société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes (numéro ISIN : GRS084003011) active sur le marché du traitement de l'eau depuis 1963, par l'intermédiaire de sa filiale luxembourgeoise Watera International S.A.

Ce rapprochement prendrait la forme d'une prise de participation majoritaire d'Unibios dans le capital d'Osmosun par voie d'apport en numéraire de 1,6 million d'euros et d'apport en nature au profit d'Osmosun de 30,0 % du capital de Watera International, complétés par un apport en numéraire de 0,4 million d'euros réalisé par certains actionnaires historiques.

Alors qu'Osmosun estimait ne disposer d'un horizon de trésorerie que jusqu'à juillet 2025, cet accord est de nature à lui permettre de poursuivre ses activités.

Watera International est une filiale à 100 % d'Unibios et, par l'intermédiaire de Watera Hellas S.A., une société leader dans le domaine du traitement de l'eau en Grèce. Watera Hellas a été fondée en 1963 et est la première en termes de capacité de dessalement installée en Grèce. Par l'intermédiaire de ses autres filiales, Watera International est également active, outre la Grèce, en République tchèque, en Bulgarie et en Italie, tout en développant d'importantes activités d'exportation en Europe occidentale et orientale, au Moyen-Orient et en Afrique. Watera International a généré un chiffre d'affaires consolidé de 14,426 millions d'euros et un EBITDA consolidé de 3,041 millions d'euros en 2024.

La logique industrielle de ce rapprochement repose sur la valeur de la propriété intellectuelle d'Osmosun et sur l'attrait de sa gamme de produits de dessalement solaire, à laquelle Watera International peut apporter un rapport coût-efficacité amélioré et une optimisation de la commercialisation. Cette combinaison devrait permettre de réintroduire avec succès ces produits sur les marchés existants comme sur de nouveaux.

En outre, ce rapprochement permettra à Watera International de tirer parti de son savoir-faire et de sa base de coûts peu élevés sur les marchés français et francophones du traitement et de la réutilisation de l'eau. Watera International est particulièrement expérimentée dans ces domaines, ses principaux marchés ayant toujours été confrontés à la rareté et à la mauvaise qualité de l'eau.

A terme, l'objectif est de faire d'Osmosun la société mère de la division Traitement de l'eau d'Unibios, en consolidant les activités de Watera International et d'Osmosun et en renforçant leur position sur le marché.

Dans le cadre de cette opération, la valeur d'Osmosun a été retenue pour 4 millions d'euros et celle des titres Watera apportés pour 6,6 millions d'euros.

A l'issue de ces opérations, Unibios détiendrait 65 % du capital et des droits de vote d'Osmosun. Ces opérations réservées auraient un effet dilutif pour les actionnaires actuels. Ainsi un actionnaire détenant à ce jour 1 % du capital d'Osmosun, détiendrait à l'issue des opérations 0,32 % du capital augmenté.

Ces opérations seront soumises à l'approbation des actionnaires d'Osmosun lors de l'Assemblée générale à tenir le 30 juin 2025 qui statuera notamment au vu d'un rapport d'un commissaire aux apports se prononçant également sur l'équité de l'opération d'apport. Les actionnaires historiques, représentant près des deux tiers des droits de vote en circulation, se sont d'ores et déjà engagés à voter favorablement les résolutions soumises à cette Assemblée.

Les engagements d'Unibios sont pris sous différentes conditions suspensives et notamment l'approbation par les actionnaires le 30 juin prochain des comptes sociaux de l'exercice 2024 et des résolutions en lien avec le rapprochement, et l'obtention d'une dérogation de l'AMF au profit d'Unibios à l'obligation de déposer un projet d'offre publique d'achat sur les actions Osmosun.

Dans l'hypothèse d'un vote favorable des actionnaires d'Osmosun, et dans l'hypothèse où la dérogation susvisée ne serait pas encore obtenue à la date du 30 juin 2025, Unibios s'est engagée à consentir un prêt obligataire convertible en actions à Osmosun d'un montant maximum d'1 million d'euros, s'imputant à due concurrence sur son engagement d'apport en numéraire lors de la finalisation des opérations d'augmentation de capital. Cet engagement permettrait à Osmosun d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'au mois d'octobre 2025.

Lors de la réalisation des opérations, la composition du conseil d'administration d'Osmosun sera modifiée afin d'intégrer deux représentants d'Unibios et à remplacer deux des administrateurs actuellement en fonction par deux membres indépendants.

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché

de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN ® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN ® peuvent produire jusqu'à 50 000 m 3 d'eau par jour et se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2024, 78 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is

