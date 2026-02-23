 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OSMOSUN : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale du 11 mars 2026
information fournie par Actusnews 23/02/2026 à 08:00

Chartres, le 23 février 2026,

L'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire d'OSMOSUN se tiendra le mercredi 11 mars 2026 à 11 h 00, à son siège social, 20, avenue Gustave Eiffel, 28 630 Gellainville.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le projet des résolutions soumis à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 4 février 2026, et l'avis de convocation a été publié au BALO du 23 février 2026. Les modalités de participation, de vote et de communication des documents préparatoires à cette Assemblée figurent dans ces avis.

Les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables sont à la disposition des actionnaires au siège susvisé et/ou, selon le cas, sur le site internet de la société : https://osmosun.com

En outre, tout actionnaire peut demander à la société, dans les conditions et délais légaux, de lui envoyer les documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce. Afin de faciliter le traitement de cette demande, il est recommandé de l'envoyer :

  • par courrier postal : OSMOSUN – Service Juridique – 20, avenue Gustave Eiffel, 28 630 Gellainville ;
  • ou par courriel : osmosun@actus.fr

Calendrier provisoire des prochaines publications

Dates
Résultats et chiffre d'affaires annuels 2025 30 avril 2026
Résultats et chiffre d'affaires semestriels 2026 30 septembre 2026

*Diffusion après clôture de la Bourse

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® opère sur le marché de l'eau « bas carbone » et se distingue par une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie.

Depuis juillet 2025, Unibios, société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes, est devenu actionnaire de référence d'OSMOSUN, renforçant et élargissant ainsi le positionnement d'OSMOSUN au secteur du traitement durable de l'eau et de la réutilisation des eaux usées, via sa participation de 30 % dans Watera International, principale filiale d'Unibios.

OSMOSUN ambitionne de devenir un acteur de référence mondial dans le traitement de l'eau en fournissant des systèmes technologiques durables et compétitifs, capables de répondre aux enjeux mondiaux de gestion responsable de l'eau et d'accès à l'eau potable.

Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is

CONTACTS

PRESSE FINANCI È RE RELATIONS INVESTISSEURS
Deborah Schwartz Hélène de Watteville
dschwartz@actus.fr osmosun@actus.fr
+33 1 53 67 36 35 +33 1 53 67 36 33

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mG9qaJxokpzImXBwlJttbJaZa21oxmSUbJecmWJta5adaHJpl5uVZ52XZnJnm21n
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96681-osmosun-communique-de-mise-a-disposition-des-documents-preparatoires.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

OSMOSUN
0,5380 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le procureur de la République de Bobigny, Eric Mathais, le 22 février 2026, à Bobigny en Seine-Saint-Denis ( AFP / Charlotte SIEMON )
    "Ils ont besoin d'être pris en charge": l'appel du procureur aux parents des deux enfants recherchés
    information fournie par AFP 23.02.2026 08:16 

    Le procureur de Bobigny a appelé dimanche les parents des deux très jeunes enfants toujours recherchés à les remettre "très rapidement" aux autorités, saluant un geste de mère et père "aimants" après le dépôt de leur nourrisson samedi à l'hôpital pour qu'il puisse ... Lire la suite

  • ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Dassault Systèmes: Pascal Daloz devient PDG du groupe
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.02.2026 08:12 

    Le directeur général de Dassault Systèmes, Pascal Daloz, a été nommé président-directeur général de l'éditeur de logiciels français, a annoncé samedi le groupe dans un communiqué après le retrait de l'actuel président. "J’ai demandé, pour des raisons personnelles, ... Lire la suite

  • Le siège d'Emeis. (Crédit: / Emeis)
    emeis sort par anticipation de son plan de sauvegarde
    information fournie par Zonebourse 23.02.2026 08:09 

    emeis a annoncé être sorti par anticipation du plan de sauvegarde accélérée le 20 février dernier, après avoir reçu l'approbation de sa requête par le Tribunal des affaires économiques de Nanterre. L'ex-Orpea indique que cette sortie anticipée, " intervenue dans ... Lire la suite

  • DASSAULT SYSTEMES SA : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    DASSAULT SYSTEMES SA : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.02.2026 08:03 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank