OSE: objectif atteint pour Tedopi, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics grimpe de plus de 15% ce mercredi en Bourse de Paris après avoir annoncé que Tedopi avait permis d'accroître le taux de survie de patients souffrant d'un cancer du pancréas, atteignant ainsi son principal objectif lors d'un essai de phase 2.



Cette étude non comparative, menée par le groupe de cliniciens en oncologie Gercor, visait à évaluer ce vaccin thérapeutique associé à une chimiothérapie dans l'adénocarcinome pancréatique (ADCP) avancé ou métastatique.



Au total, 107 patients ont été inclus dans l'essai.



Dans son communiqué, OSE se contente d'indiquer que l'étude a atteint son objectif principal en montrant des résultats positifs selon les hypothèses statistiques prédéfinies, avec une toxicité minimale, sans apporter plus de précisions.



La 'biotech', qui souligne que le suivi des patients se poursuit, prévoit de présenter des résultats plus détaillés lors d'un prochain congrès médical.



'Rappelons que le programme principal sur Tedopi est concentré sur le cancer du poumon non à petite cellule (CPNPC) en cours devant se conclure en 2027', rappellent aujourd'hui dans une note les analystes d'Edison.





