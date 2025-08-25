 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OSE Immunotherapeutics vers une évolution de sa gouvernance
information fournie par AOF 25/08/2025 à 08:41

(AOF) - OSE Immunotherapeutics annonce la convocation de son assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 30 septembre 2025, ainsi qu’une proposition d’évolution de sa gouvernance. Cette démarche renforce l’engagement de la société en faveur d’une représentation équilibrée et proportionnée des actionnaires et d’un alignement stratégique. Le cadre de gouvernance proposé s’inscrit dans le contexte de discussions en cours avec des actionnaires concertistes.

Il vise à assurer une expertise internationale tout en préservant l'indépendance et la et la continuité nécessaires pour soutenir les deux domaines thérapeutiques clés de la société.

La nouvelle structure proposée du conseil d'administration comprendrait deux sièges pour les administrateurs indépendants actuels, deux pour de nouveaux administrateurs indépendants, deux pour les actionnaires concertistes (représentant 20 % du capital social, un pour le Directeur Général et un pour le représentant des actionnaires salariés.

En conséquence de cette évolution, certains administrateurs quitteraient leurs fonctions ou ne renouvelleraient pas leur mandat.

