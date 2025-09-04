OSE Immunotherapeutics : une stratégie claire, une gouvernance équilibrée, un cap affirmé vers la création de valeur

NANTES, France – 4 septembre 2025, 6 p.m. CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) réaffirme, à l’approche de l’assemblée générale du 30 septembre 2025 (l’« Assemblée Générale »), sa vision stratégique de création de valeur : bâtir des solutions innovantes en immuno-oncologie et immuno-inflammation en s’appuyant sur la solidité de son portefeuille différencié, une plateforme de recherche de pointe et une gouvernance stable et équilibrée afin de garantir la continuité de ses engagements scientifiques, financiers et humains.
