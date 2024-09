OSE Immunotherapeutics : solide performance au premier semestre

(AOF) - OSE Immunotherapeutics annonce pour le premier semestre un résultat opérationnel de 63,32 millions d’euros contre une perte de 13,50 millions en 2023. Le chiffre d’affaires semestriel atteint 82,5 millions d’euros (contre 1,35 million en 2023) grâce aux nouveaux accords de partenariat conclus par la société. Au 30 juin 2024, la trésorerie disponible et les actifs financiers s’élevaient à 80,7 millions d’euros, assurant une visibilité financière jusqu’en 2027, et lui permettant de financer "ses coûts de développement clinique et les travaux de recherche sur les produits les plus précoces".

“Les grandes avancées réalisées au cours du premier semestre 2024 constituent les bases d'une année de transformation pour la société ", déclare le directeur général Nicolas Poirier. " Nous avons renforcé notre ‘business model' fondé sur les partenariats à travers la conclusion de trois accords pharmaceutiques stratégiques avec des partenaires majeurs, AbbVie et Boehringer Ingelheim, autour de notre portefeuille différencié en immunologie Ces succès se traduisent par une position financière solide ".

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.