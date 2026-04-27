OSE Immunotherapeutics se félicite de l'octroi de la désignation de médicament orphelin par la FDA du pegrizeprument (VEL-101) pour la prévention du rejet d’organe dans la transplantation cardiaque

Nantes, le 27 avril, 7h30 CEST - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo : OSE) se félicite aujourd’hui de l’annonce faite par son partenaire Veloxis Pharmaceuticals, Inc., rapportant que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) a accordé la désignation de médicament orphelin (Orphan Drug Designation ou ODD) au pegrizeprument (VEL 101) pour la prophylaxie du rejet d'allogreffe cardiaque chez les patients recevant une transplantation cardiaque. Cette annonce suit le récent octroi d’ODD en janvier 2026 pour la prévention du rejet d’organe chez les patients recevant une transplantation hépatique.
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