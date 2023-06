OSE Immunotherapeutics présente les dernières données sur les programmes précliniques BiCKI®IL-7, CLEC-1 et OSE-230 en Immuno-Oncologie et Immuno-Inflammation Lors de conférences internationales

Nantes, France – 15 juin 2023, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce que des dernières données scientifiques ont été sélectionnées pour présentations orales ou posters à plusieurs conférences internationales à venir : à la conférence Antibody Engineering & Therapeutics Europe 2023 à Amsterdam (7 juin), au FOCIS 2023 Annual Meeting (20-23 juin), au 4th Annual Cytokine-Based Drug Development Summit 2023 (27-29 juin) et au 3rd Annual Tumor Myeloid-directed Therapies Summit 2023 (18-20 juillet), ces trois dernières conférences se tenant à Boston. Ces présentations portent sur les dernières données précliniques issues des programmes BiCKI®-IL7 (bifonctionnel ciblant PD1 et IL-7) et CLEC-1 (nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde) en immuno-oncologie, et OSE-230 (premier anticorps monoclonal pro-résolutif) dans l’inflammation chronique.