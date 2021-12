OSE Immunotherapeutics présente des premières données précliniques d’efficacité d’OSE-127, antagoniste du récepteur à l’IL-7, dans la leucémie aiguë lymphoblastique

Au congrès annuel de l’ASH (American Society of Hematology)



Nantes, France – 13 décembre 2021, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) a présenté les premières données précliniques d’efficacité de l’antagoniste du récepteur à l’IL-7, OSE-127, dans des modèles PDX (Patient- Derived Xenograft) de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à précurseurs B au congrès annuel de l’ASH (American Society of Hematology) qui se tient à Atlanta et en virtuel du 11 au 14 décembre 2021.