OSE Immunotherapeutics présente de nouvelles données sur Tedopi® dans l’essai clinique de phase 3 chez des patients atteints d’un cancer du poumon avancé non à petites cellules après échec d’un traitement par inhibiteur de point de contrôle immunitaire, à la conférence ESMO 2022

Nantes, France – 5 septembre 2022, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce la présentation de nouvelles analyses sur l’essai de phase 3 Atalante-1 de l’immunothérapie Tedopi® chez des patients atteints d’un cancer du poumon avancé non à petites cellules, en résistance secondaire après échec de traitements par inhibiteur de point de contrôle, à la conférence 2022 de l’ESMO (European Society for Medical Oncology) qui se tiendra à Paris du 9 au 13 septembre.



Alexis Vandier, Directeur Général d’OSE Immunotherapeutics, commente : "Chez des patients en impasse après un échec de deux classes thérapeutiques, en particulier post-inhibiteurs de point de contrôle, Tedopi® montre dans cette étude de phase 3 un bénéfice clinique global, intégrant à la fois efficacité et tolérance, par rapport aux traitements par chimiothérapie. Cette nouvelle immunothérapie spécifique offre de nouvelles perspectives de prise en charge à la fois en monothérapie et en combinaison. Nous allons tout mettre en œuvre pour que ce traitement puisse être disponible le plus rapidement possible pour ces patients."