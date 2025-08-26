OSE Immunotherapeutics: le différend avec les actionnaires historiques n'est pas réglé information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 11:01









(Zonebourse.com) - Le différend entre la direction d'OSE Immunotherapeutics et les actionnaires historiques de la société biotechnologique ne s'est pas atténué lundi en dépit de la proposition par l'entreprise nantaise de faire évoluer sa gouvernance après des mois de conflit.



OSE a fait part hier matin, en perspective de son assemblée générale annuelle du 30 septembre prochain, de son intention de mettre en place un conseil d'administration comprenant deux pour les actionnaires concertistes, deux sièges pour les administrateurs indépendants actuels, deux pour de nouveaux administrateurs indépendants, un pour le directeur général et un pour le représentant des actionnaires salariés.



Dans un communiqué paru dans la soirée d'hier, Dominique Costantini, Emile Loria et Alexis Peyroles, les actionnaires fondateurs et dirigeants de 2012 à 2024 qui détiennent à eux trois 20% du capital et 24% des droits de vote, disent cependant s'étonner de ces annonces et expriment leur vive opposition.



De leur point de vue, ce communiqué donne, à tort, l'impression que 'des discussions en cours avec les actionnaires concertistes' seraient susceptibles d'aboutir à 'un alignement stratégique'.



Ceux-ci rappellent en effet que leur différend avec le conseil d'administration porte sur la stratégie de l'entreprise, notamment concernant le développement clinique du Lusvertikimab.



'Les résultats positifs de phase 2, déjà obtenus, ainsi que le mode d'action original de Lusvertikimab sont très prometteurs pour les patients atteints de colite ulcéreuse', soulignent-ils.



'Ces résultats permettent de nouer un partenariat pharmaceutique de premier plan pour lancer le développement clinique de stade avancé du Lusvertikimab', ajoutent les trois actionnaires historiques.



En réponse à ces interrogations, la direction d'OSE a confirmé hier ne pas envisager d'étude clinique de phase 3 à grande échelle immédiate dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI).



Selon la société, Lusvertikimab est plutôt à appeler à entrer dans une étude de phase 2b ciblée et optimisée en termes de coûts, conçue pour déterminer le dosage optimal et valider la formulation sous-cutanée, avant d'entrer en phase pivot, une approche 'mesurée' censée garantir la discipline financière et la flexibilité stratégique.



Affirmant ne rien voir de nature à résoudre leur différend stratégique, les actionnaires frondeurs estiment qu'il est devenu nécessaire de changer le conseil d'administration afin de pouvoir changer la stratégie et manifestent l'intention de dévoiler prochainement les résolutions qu'ils comptent présenter à l'AG.



Après avoir chuté de 2,7% hier, l'action OSE cédait encore 0,8% mardi matin. Pénalisé par ce conflit en cours qui entrave la visibilité à court terme du groupe et force une posture attentiste de la part des investisseurs, le titre perd plus de 15% depuis le début de l'année.





