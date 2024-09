Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OSE Immunotherapeutics: lancement d'une étude de phase 3 information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 12:09









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics chute de plus e 10% mardi en Bourse de Paris malgré le lancement de son étude de phase 3 consacré à son projet de vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon.



L'essai international, baptisé 'Artemia', consiste à évaluer l'efficacité du vaccin Tedopi en deuxième ligne dans le cadre du traitement des patients souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).



L'objectif est de démontrer que le système immunitaire des participants peut être ré-armé, prolongeant ainsi la survie des patients métastatiques.



L'étude, qui a été approuvée par les agences de santé internationales de 14 pays (Etats-Unis, Canada, Europe et Royaume Uni), vise à soutenir l'enregistrement de Tedopi, associé au test diagnostic compagnon destiné à identifier les patients HLA-A2 positifs.



Le CPNPC représente 85% de tous les cancers du poumon et le phénotype HLA-A2 est retrouvé dans environ 45% de la population globale.



En dépit de ces bonnes nouvelles, le titre OSE Immuno accusait mardi l'une des plus fortes baisses du marché parisien.



'Le problème, c'est qu'on sait maintenant que le domaine du cancer du poumon non à petites cellules est aujourd'hui un marché très chargé et l'attention des investisseurs s'est 'ailleurs déjà détournée vers d'autres projets d'OSE, comme l'OSE127 dans la rectocolite hémorragique (RCH)', explique un trader.





