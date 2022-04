OSE Immunotherapeutics invitée à présenter des données précliniques sur son programme bifonctionnel ciblant PD-1 et IL-7, BiCKI®-IL-7, en immunothérapie du cancer

Au congrès annuel 2022 de l’American Association for Cancer Research (AACR)

La Nouvelle Orléans, 8 – 13 avril 2022



Nantes, France – 4 avril 2022, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce que la Société est invitée à présenter les dernières avancées sur sa plateforme d’inhibiteurs de points de contrôle bispécifiques BiCKI®, et en particulier sur BiCKI®-IL-7, une thérapie bispécifique ciblant PD-1 et l’interleukine-7 (IL-7), en présentation orale plénière dans une « educational session » dédiée aux immunocytokines au congrès annuel de l’American Association for Cancer Research (AACR) (La Nouvelle Orléans, Louisiane, 8 - 13 avril 2022).