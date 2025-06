OSE Immunotherapeutics fait un point clinique sur Tedopi®, vaccin contre le cancer à base de néo-épitopes, dans le cancer du pancréas et dans le cancer du poumon non à petites cellules

Deux présentations au congrès 2025 de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) :

• TEDOPaM - Premiers résultats positifs de Phase 2 dans le cancer du pancréas avancé : communication orale présentée par le groupe français en oncologie GERCOR, promoteur de l’étude.

• ARTEMIA - Étude pivot internationale de Phase 3 dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) : « Trial in Progress ».



NANTES, France, 2 juin 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), fait un point clinique sur Tedopi®, un vaccin thérapeutique contre le cancer « off-the-shelf » à base de néo-épitopes, en cours d’évaluation en monothérapie et en combinaison à travers cinq essais cliniques dans plusieurs indications de cancer.