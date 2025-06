Quadient : prévisions 2025 confirmées malgré des ventes trimestrielles décevantes

(AOF) - Quadient (-4,38% à 16,14 euros) recule en raison d’un début d’exercice légèrement plus difficile qu’anticipé. Le groupe a enregistré une baisse de 1,1% en publiée et de 2,5% en organique de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2025. Il s'élève à 258 millions d’euros, inférieur au consensus : 265 millions d'euros. Les revenus non récurrents ont diminué en organique de 12% par rapport au premier trimestre 2024.

Par zone géographique, l'Amérique du Nord (59% du chiffre d'affaires total), est en recul organique de 2,4% sur les trois premiers mois de l'année 2025, sous l'effet de l'incertitude macro-économique aux États-Unis retardant la prise de décision des clients.

Les principaux pays européens (33% du chiffre d'affaires) ont enregistré un déclin organique de 2,8%, tandis que le segment international (8% du chiffre d'affaires) était en repli organique de 2%.

En revanche, les revenus liés aux souscriptions (193 millions d'euros, soit 75 % du chiffre d'affaires total) ont augmenté de 1,2 % en organique sur ce premier trimestre, grâce à la poursuite de la forte dynamique des activités Digital et Lockers.

Mail pèse sur la performance organique

Les ventes du segment "Mail" atteignent les 164 millions d'euros sur ce premier trimestre 2025, en repli de 7,9% en organique ainsi qu'en données publiées. "Comme attendu, la performance de l'activité Mail a été plus modérée, reflétant le point bas du cycle de renouvellement de la base installée, et une base de comparaison élevée à la suite du surcroît d'activité lié à la décertification qui s'est déroulée en 2024 aux États-Unis. Cette situation a été amplifiée par un environnement macroéconomique américain particulièrement difficile au premier trimestre", reconnait Geoffrey Godet, directeur général de Quadient.

A l'inverse, le chiffre d'affaires de l'activité Lockers a atteint 27 millions d'euros sur ce premier trimestre, soit une croissance organique de 12,2%. La croissance en données publiées a atteint 35,4%.

Sur cette même période, les ventes de l'activité Digital s’élèvent à 67 millions d'euros, en croissance organique de 7,2%, et en hausse de 6,5% en données publiées par rapport au premier trimestre de 2024.

Alors que le deuxième trimestre 2025 devrait connaître des conditions de marché similaires aux trois premiers mois de l'année et une incertitude macro-économique persistante, Quadient reste confiant dans sa capacité à réaliser une meilleure performance au cours du second semestre.

Cette confiance est soutenue par "un bon début d'année sur le plan de la profitabilité, avec une amélioration de la marge d'Ebitda pour l'ensemble des solutions, la poursuite de la forte dynamique des activités Digital et Lockers, avec une nouvelle amélioration de la profitabilité et une reprise attendue de l'activité Mail au second semestre".

Prévisions 2025 conservées

Dans ce contexte, Quadient maintient ses perspectives pour l'année 2025, à savoir une accélération de la croissance organique à la fois pour le chiffre d'affaires et l'Ebit courant par rapport aux taux de croissance de 2024, "tout en soulignant que les perturbations économiques mondiales en cours ainsi que leur impact, particulièrement sur le marché des États-Unis, restent difficiles à prévoir à ce stade".

"La reconfiguration de l'actionnariat du groupe et la perspective d'un newsflow plus positif avec une reprise attendue de l'activité au second semestre devraient soutenir la revalorisation du titre", a commenté TP Icap Midcap.

