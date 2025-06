Wall Street en petite hausse après de nouvelles données sur l'emploi aux Etats-Unis

Des opérateurs à la Bourse de New York le 2 juin 2025. ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en petite hausse mercredi, quelque peu retenue par un indicateur sur les créations d'emplois aux Etats-Unis nettement inférieur aux anticipations, et toujours en attente d'un accord commercial entre Washington et Pékin.

Vers 13H45 GMT, le Dow Jones avançait de 0,21%, l'indice Nasdaq prenait 0,39% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,29%.

La place américaine se trouve prise "entre deux dynamiques" après la publication d'un nouvel indicateur sur l'emploi américain, estime auprès de l'AFP Steve Sosnick Interactive Brokers.

Les entreprises privées aux Etats-Unis ont créé nettement moins d'emplois en mai qu'attendu par les analystes, selon une enquête publiée mercredi qui a fait sortir de ses gonds le président Donald Trump.

Le mois dernier, 37.000 emplois ont été créés dans le secteur privé, contre 60.000 en avril (chiffre révisé légèrement à la baisse), d'après l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab.

Les analystes s'attendaient au contraire à un rebond, avec autour de 110.000 créations d'emplois, selon le consensus publié par MarketWatch.

"Le marché considère qu'il s'agit d'un chiffre négatif d'un point de vue économique, mais pas d'un chiffre important", estime Steve Sosnick. "Par conséquent, personne ne se précipite vraiment pour vendre", ajoute l'analyste.

De plus, les investisseurs sont "dans une psychologie tellement positive en ce moment (qu'ils) disposent d'un scénario gagnant-gagnant pour tout ce qui se présente", assure M. Sosnick.

En l'occurrence, ce recul surprise peut être interprété comme un argument en faveur d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed), selon l'analyste.

Le président Donald Trump - qui a juré de rendre l'Amérique plus riche et plus prospère que jamais - a lui-même appelé mercredi le président de la Fed Jerome Powell à baisser les taux d'intérêt "maintenant".

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se détendait à 4,41% contre 4,45% mardi en clôture.

D'autres données sur le marché du travail aux Etats-Unis doivent être publiées dans les prochains jours, en particulier vendredi, avec le rapport sur l'emploi non agricole.

Les investisseurs continuent aussi de scruter les derniers développements sur le plan commercial.

Donald Trump a fait pression sur la Chine mercredi pour avancer dans le dossier des droits de douane, tandis que l'Europe s'est montrée "optimiste" sur les négociations avec Washington tout en critiquant le doublement des surtaxes américaines sur l'acier et l'aluminium imposées mercredi.

Ailleurs à la cote, la chaîne de magasins d'articles à bas prix Dollar Tree glissait de 8,55% à 88,46 dollars après avoir annoncé que son bénéfice net par action pour le deuxième trimestre pourrait baisser de près de 50%, notamment à cause des hausses de prix liées aux droits de douane.

Pour les trois premiers mois de l'année, l'entreprise a cependant dépassé les attentes, réalisant entre autres un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de dollars.

Le spécialiste de la cybersécurité CrowdStrike reculait de 7,98% à 449,78 dollars, l'entreprise ayant prévenu que son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours devrait être compris entre 1,14 et 1,15 milliard de dollars, en deçà des attentes.

La banque américaine Wells Fargo (+3,21%, à 78,08 dollars) bénéficiait de l'autorisation reçue par la Réserve fédérale (Fed) pour développer son activité à nouveau, plus de sept ans après avoir été sanctionnée à la suite d'un scandale de comptes fictifs.

La société informatique américaine Hewlett Packard Enterprise (HPE) était recherchée (+2,58% à 18,13 dollars) après avoir annoncé des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre ainsi qu'un relèvement de ses prévisions pour l'exercice en cours.

Nasdaq