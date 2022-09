OSE Immunotherapeutics fait le point sur ses avancées et annonce ses résultats semestriels 2022

Corporate

• Alexis Vandier nommé Directeur général pour mener la Société dans ses prochaines étapes de croissance.

• Stratégie basée sur le développement du portefeuille clinique d’actifs first-in-class en immuno-oncologie et en immuno-inflammation, et de deux plateformes précliniques innovantes.

• Création d’un nouveau Conseil scientifique international.

Portefeuille

• Tedopi® (immunothérapie spécifique à base de cellules T) : Nouvelles avancées et analyses cliniques présentées à l’ASCO et à l’ESMO 2022.

• Paiement d’étape de 10 millions d’euros reçu de Boehringer Ingelheim au démarrage de la Phase 1 clinique d’expansion de BI 765063, un anticorps monoclonal antagoniste de SIRPα, dans le carcinome hépatocellulaire avancé et dans le cancer tête et cou.

• Paiement d’étape de 5 millions d’euros reçu de Veloxis Pharmaceuticals, Inc., à l’acceptation de la demande d’IND (Investigational New Drug) aux Etats-Unis pour VEL-101/FR104.

Finances

• Chiffre d’affaires de 16 millions d’euros et position de trésorerie de 31 millions d’euros au 30 juin 2022, assurant une visibilité financière jusqu’au 3ème trimestre 2023.