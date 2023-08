OSE Immunotherapeutics annonce une nouvelle aide publique pour soutenir ses programmes d’innovation et de recherche dans le domaine de l’ARN Thérapeutique

Nantes, France – le 1er août 2023, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce que la Société a reçu une aide à l’innovation de 200 000 euros du Gouvernement Français et de la Région Pays de la Loire dans le cadre du plan d’investissement « France 2030 » opéré par Bpifrance.



Nicolas Poirier, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics, commente :

« Nous remercions le Gouvernement Français, la Région Pays de la Loire et Bpifrance de nous soutenir dans le développement d’immunothérapies de nouvelle génération basées sur les atouts uniques que l’ARN Thérapeutique pourrait offrir en tant que nouvelle modalité first-in-class. D’importants progrès sont en cours pour explorer et définir des nouvelles frontières de la science dans les traitements à ARN qui ouvrent la voie aux immunothérapies basées sur l'ARN visant des maladies qui ne peuvent pas être traitées avec d’autres classes de médicaments conventionnels. OSE construit une plate-forme de recherche inédite, au carrefour de l'ingénierie des anticorps, de la science des données, de l'intelligence artificielle (IA) habituellement utilisées par l’équipe d’OSE, auxquelles s’ajoutent maintenant l’ARN Thérapeutique et des méthodes innovantes de délivrance d’ARN récemment brevetées par OSE pour continuer à développer des traitements d'immunothérapie de nouvelle génération qui modulent la réponse des cellules immunitaires dans les domaines de l’immuno-inflammation et de l’immuno-oncologie.