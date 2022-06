OSE Immunotherapeutics annonce une collaboration avec Microsoft

• OSE a été sélectionnée par Microsoft France pour intégrer le programme « Biotech Scaler » lancé à l’occasion de « Viva Technology », l’événement Startup et Tech en Europe.

• Cette collaboration permettra à OSE de développer davantage ses outils et infrastructures numériques, en particulier en termes d’Intelligence Artificielle et d’approches algorithmiques appliquées au développement d’immunothérapies innovantes first-in-class.



Nantes, France – 16 juin 2022, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce que la Société fait partie des premières startups Biotechs sélectionnées par Microsoft France pour être partenaire privilégié de son programme d’accompagnement des Startups de la Biotech & Deeptech française. Ce programme a été lancé lors de la 6ème édition de « Viva Technology », l’événement Startup et Tech le plus important organisé en Europe et qui se tient à Paris du 15 au 18 juin 2022.