OSE Immunotherapeutics annonce un accord de licence pour Tedopi®, combinaison de néo-épitopes, en Corée avec Chong Kun Dang Pharmaceutical Corporation

Nantes, le 7 novembre 2019, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce la signature d'un accord de licence avec Chong Kun Dang (CKD) Pharmaceutical Corporation pour l'enregistrement et la commercialisation potentiels en Corée de Tedopi®, combinaison de néo-épitopes sélectionnés et optimisés à partir de 5 antigènes tumoraux, qui génère une réponse spécifique des cellules T cytotoxiques dirigées contre les cellules cancéreuses qui expriment au moins un de ces antigènes tumoraux et une réponse T helper associée.« Nous sommes très heureux d'annoncer cet accord de licence sur Tedopi® avec CKD, l'une des sociétés pharmaceutiques leaders en Corée », commente Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immmunotherapeutics. « Ce partenariat vise à faire la différence pour les patients coréens atteints d'un cancer du poumon avancé après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur, une population qui représente un fort besoin médical. Cette licence témoigne de notre engagement pour faire bénéficier de Tedopi® au plus grand nombre de patients à l'international et pour maximiser son potentiel ».