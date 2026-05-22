OSE Immunotherapeutics annonce les résultats de Topline positifs de l'étude de Phase 2 TEDOVA de Tedopi® dans le cancer de l’ovaire en rechute

• Les résultats de Topline seront présentés par le Pr Alexandra Leary, PhD, le 30 mai 2026 au congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago

• OSE Immunotherapeutics organisera un webcast avec des leaders d’opinion le 10 juin 2026



Nantes, France, 22 mai 2026 – 7h30 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE), une société de biotechnologie au stade clinique développant des thérapies first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation, annonce aujourd’hui la publication de l’abstract sélectionné pour une présentation orale lors du prochain congrès annuel 2026 de l'ASCO, dévoilant les résultats de Topline de l'étude clinique académique internationale de Phase 2 TEDOVA/GINECO-OV244b/ENGOT-ov58, promue par ARCAGY-GINECO. Cette étude évalue Tedopi® (OSE2101), seul ou en combinaison avec pembrolizumab, en traitement d'entretien chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en rechute platine sensible (PSOC).



Le Pr Alexandra Leary, PhD, Cheffe Adjointe du Département de médecine oncologique de Gustave Roussy, oncologue spécialisée dans les cancers gynécologiques, Présidente du groupe GINECO et Investigatrice Principale de l’étude de Phase 2 TEDOVA de Tedopi®, a commenté : « Les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire présentant une rechute platine sensible après un traitement par bevacizumab et des inhibiteurs de PARP constituent un besoin médical non satisfait, avec une survie sans progression (SSP) inférieure à