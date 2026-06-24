OSE Immunotherapeutics annonce les résultats de son Assemblée Générale Mixte 2026

NANTES, France, le 24 juin 2026, 18h00 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) (la « Société »), annonce aujourd’hui que les 42 résolutions portées au vote de l’Assemblée Générale Mixte tenue aujourd’hui ont été adoptées, à l’exception de deux d’entre elles (résolutions 7 et 14) qui ont été rejetées conformément à la recommandation du Conseil d’administration.
Les résultats complets sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.ose-immuno.com), section « Investisseurs – Assemblées Générales ».
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