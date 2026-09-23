OSE Immunotherapeutics annonce la présentation des principaux résultats de l'étude de Phase 2 Combi-TED de Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules au Congrès 2026 de l’ESMO

Nantes, France, 23 septembre 2026 – 7h30 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE), une société de biotechnologie au stade clinique développant des thérapies first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation, annonce aujourd’hui que les principaux résultats de l’essai clinique international de Phase 2 Combi-TED de Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules, promu par FoRT, ont été sélectionnés pour une présentation orale au Congrès 2026 de l’European Society for Medical Oncology (ESMO) qui se tiendra à Madrid, Espagne, du 23 au 27 octobre 2026.
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