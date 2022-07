OSE Immunotherapeutics annonce la nomination d'Alexis Vandier au poste de Directeur général

Nantes, France – 13 juillet 2022, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) est heureux d’annoncer la nomination d’Alexis Vandier au poste de Directeur général, avec effet immédiat. Alexis Vandier apporte à la Société l’expérience de réussites remarquables au sein de l’industrie pharmaceutique, au travers d’un éventail de responsabilités internationales et dans différents domaines thérapeutiques, dont l’oncologie.



Dominique Costantini, Présidente d’OSE Immunotherapeutics, déclare : “Le Conseil d’administration est très heureux d’annoncer la nomination d’Alexis Vandier comme nouveau Directeur général d’OSE Immunotherapeutics. Avec sa forte expérience managériale à l’international et sa compréhension claire des atouts et du potentiel d’OSE, nous sommes convaincus qu’Alexis est des plus compétents pour mener l’accélération de la croissance de la Société et la conduire vers la prochaine étape de son développement. Son leadership stratégique et inspirant, associé à sa très bonne connaissance de l’industrie pharmaceutique, permettront d’apporter des solutions thérapeutiques innovantes et efficaces aux patients et une forte valeur aux acteurs de notre domaine".