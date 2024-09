OSE Immunotherapeutics annonce des résultats semestriels 2024 remarquables et fait le point sur ses avancées

Éléments financiers et business développement

• Revenus du premier semestre 2024 de 82,5 millions d’euros grâce aux nouveaux accords de partenariat conclus par la Société.

• Nouveau partenariat stratégique avec AbbVie pour 713 millions de dollars dont 48 millions de dollars reçus à la signature.

• Extension majeure de la collaboration avec Boehringer Ingelheim :

- Amendement à l’accord de collaboration et de licence portant sur les deux programmes anti-SIRPα first-in-class développés en immuno-oncologie ; démarrage prévu d’une étude de Phase 2 dans les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques : un paiement unique de 25,3 millions d’euros.

- Acquisition d’un nouvel actif préclinique issu de la plateforme ‘cis-targeting’ anti-PD1/cytokine développé par OSE : 13,5 millions d’euros reçus à la signature et un paiement d’étape potentiel à court terme de 17,5 millions d’euros.

• 8,4 millions d’euros de financement non dilutif dans le cadre de l’appel à projets « i-Démo » du plan France 2030 pour soutenir l’essai clinique de Phase 3 de Tedopi®.

• Liquidités de 80,7 millions d’euros au 30 juin 2024 composées de 25,9 millions d’euros de trésorerie disponible et de 54,9 millions d’euros d’actifs financiers , assurant une position financière solide et une visibilité pour soutenir la stratégie de la Société jusqu’en 2027. Cette position inclut également le crédit d’impôt recherche de 5,8 millions d’euros reçu en juin 2024.