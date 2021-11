OSE Immunotherapeutics a présenté les premières données précliniques positives d’efficacité de CLEC-1, une nouvelle cible inhibitrice de point de contrôle myéloïde en immunothérapie du cancer

Au 36ème Congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer)



Nantes, France, le 15 novembre 2021, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) a présenté les premières données précliniques positives d’efficacité de CLEC-1 (parmi les récepteurs CLR – C-type lectin receptors), sa nouvelle cible inhibitrice de point de contrôle myéloïde, au 36ème congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) qui s’est tenu à Washington D.C. (et en virtuel) du 10 au 14 novembre 2021.



Le poster, intitulé : “Preclinical efficacy of CLEC-1 antagonist as novel myeloid immune checkpoint therapy for oncology”, décrit les résultats du programme collaboratif mené par les équipes de recherche d’OSE Immunotherapeutics et du Docteur Elise Chiffoleau*. Pour la première fois, une efficacité préclinique significative des anticorps antagonistes de CLEC-1 est démontrée in vivo et en monothérapie dans un modèle tumoral d’hépatocarcinome de souris immunocompétente.