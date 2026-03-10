OSE Immunotherapeutics a choisi son directeur général
Cette décision intervient l'examen approfondi des candidatures internes et externes, et sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations.
Pour le Dr Markus Cappel, président du conseil d'administration : " je suis ravi d'annoncer la nomination permanente de Marc au poste de Directeur Général. Depuis sa prise de fonction par intérim, Marc a fait preuve de la vision stratégique et du leadership nécessaires pour naviguer dans un secteur complexe. Sa parfaite compréhension de notre pipeline et sa capacité à fédérer les équipes autour d'une mission commune ont été exemplaires. Le Conseil d'administration est pleinement aligné sur la vision de Marc visant à transformer nos actifs en succès commerciaux, et nous sommes convaincus que son leadership permettra de créer une valeur significative pour nos actionnaires, et surtout pour les patients qui attendent nos innovations ".
Valeurs associées
|3,914 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
