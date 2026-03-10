 Aller au contenu principal
OSE Immunotherapeutics a choisi son directeur général
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 07:59

OSE Immunotherapeutics a annoncé la transition de Marc Le Bozec du poste de directeur général par intérim à celui de directeur général permanent. Il occupait l'intérim depuis le 2 octobre 2025.

Cette décision intervient l'examen approfondi des candidatures internes et externes, et sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations.

Pour le Dr Markus Cappel, président du conseil d'administration : " je suis ravi d'annoncer la nomination permanente de Marc au poste de Directeur Général. Depuis sa prise de fonction par intérim, Marc a fait preuve de la vision stratégique et du leadership nécessaires pour naviguer dans un secteur complexe. Sa parfaite compréhension de notre pipeline et sa capacité à fédérer les équipes autour d'une mission commune ont été exemplaires. Le Conseil d'administration est pleinement aligné sur la vision de Marc visant à transformer nos actifs en succès commerciaux, et nous sommes convaincus que son leadership permettra de créer une valeur significative pour nos actionnaires, et surtout pour les patients qui attendent nos innovations ".

