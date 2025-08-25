OSE Immuno: vers une évolution de la gouvernance information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 08:10









(Zonebourse.com) - OSE Immunotherapeutics annonce son intention de proposer, à son AG du 30 septembre, une évolution de sa gouvernance pour soutenir ses ambitions stratégiques, avec une nouvelle structure pour son conseil d'administration.



Celle-ci comprendrait deux sièges pour les administrateurs indépendants actuels, deux pour de nouveaux administrateurs indépendants, deux pour les actionnaires concertistes, un pour le directeur général et un pour le représentant des actionnaires salariés.



En conséquence, certains administrateurs quitteraient leurs fonctions ou ne renouvelleraient pas leur mandat. Ce conseil remodelé est conçu pour refléter la diversité de l'actionnariat et préparer OSE à ses prochaines opportunités et défis stratégiques.



Parallèlement, il réaffirme que 'sa stratégie demeure centrée sur la valorisation du plein potentiel de Tedopi et Lusvertikimab, à travers la poursuite de leur développement, en s'appuyant sur des partenariats stratégiques et des solutions de financement adaptées'.





