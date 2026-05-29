OSE Immuno va se doter d'un financement relais avec IRIS

OSE Immunotherapeutics fait part de la signature d'une offre visant à mettre en place un financement relais flexible en fonds propres avec IRIS Capital Investment, dit SmartATM, marquant la première étape d'une stratégie globale de financement.

Selon les termes de ce financement, dont la signature devrait intervenir dans les prochains jours, IRIS s'engagerait à souscrire jusqu'à 4 000 000 actions ordinaires nouvelles, soit environ 17% du capital actuel, sous certaines conditions, avec une décote de 5% sur une période pouvant aller jusqu'à 24 mois.

"Depuis le changement de gouvernance intervenu en octobre dernier, nous avons élaboré un nouveau plan stratégique à 3 ans, plus pragmatique, plus réaliste et conforme aux attentes des actionnaires", explique Marc Le Bozec, directeur général. "Ce financement relais constitue la première étape vers la concrétisation de cette ambition."

Le financement serait structuré via l'émission de 4 000 000 BSA au profit d'IRIS, chaque BSA donnant droit à IRIS de souscrire une action ordinaire nouvelle de la société, à sa propre initiative. Un paiement initial de 2 MEUR serait effectué par IRIS à la signature du financement.

Sur la base du cours actuel de l'action, et dans l'hypothèse où la société de biotechnologie déciderait d'utiliser la totalité du financement, le produit brut s'élèverait à environ 19,3 MEUR, incluant le paiement initial, bien que ce montant ne soit pas garanti.

Après la réalisation du financement et la prise en compte d'un produit brut de 19,3 MEUR, et sur la base des hypothèses actuelles, OSE estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie seront suffisants pour financer ses activités jusqu'à fin décembre 2026.