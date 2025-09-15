Oscar Health glisse après avoir lancé une opération de dette convertible de 350 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre -

** Les actions de l'assureuse santé Oscar Health OSCR.N ont baissé de 5,7 % à 17,66 $ après le marché alors qu'elle cherche à lever des capitaux

** La société basée à New York annonce une offre privée () d'obligations convertibles d'un montant de 350 millions de dollars à échéance 2030

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris pour soutenir l'expansion future alimentée par des initiatives stratégiques axées sur l'IA, la réduction du coût des soins, entre autres utilisations

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution

** La société a une capitalisation boursière d'environ 4,8 milliards de dollars, sur la base d'environ 258,6 millions d'actions en circulation

** L'action a clôturé lundi en baisse de 3,1 % à 18,73 $, réduisant les gains depuis le début de l'année à ~39 %

**

Sur les 10 analystes couvrant OSCR, la répartition des recommandations est la suivante: 2 "achat fort" ou "achat", 3 "maintien" et 5 "vente" ou "vente forte"; la prévision médiane est de 11 $, selon les données de LSEG