Oscar Health en hausse grâce à un bénéfice net qui a doublé et à des coûts médicaux stables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action de l'assureur santé Oscar Health OSCR.N progresse de 11,32 % à 19,97 $ avant l'ouverture du marché

** La société affiche un bénéfice net de 679,0 millions de dollars au premier trimestre, soit 2,07 dollars par action, contre 275,3 millions de dollars, soit 92 cents par action, un an plus tôt

** Le ratio de sinistralité médicale – la part des primes consacrée aux remboursements médicaux – s'est établi à 70,5 % pour le trimestre, contre 75,4 % un an plus tôt

** La société réaffirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2026, indiquant qu'elle est en bonne voie pour accroître ses marges et atteindre une rentabilité significative cette année

** Affiche un chiffre d'affaires de 4,65 milliards de dollars au premier trimestre, contre une estimation des analystes de 4,92 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action OSCR affichait une hausse de 24,8 % depuis le début de l'année